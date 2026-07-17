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岘港首次举办国际玉灵人参与药材节

岘港市将首次举办2026年国际玉灵人参与药材节，致力于将该活动打造为年度国家级和国际级盛会，为推动药材产业和医疗旅游发展作出贡献。

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岘港市2026年国际玉灵人参与药材节新闻吹风会吸引媒体关注。图自越通社

越通社岘港市——岘港市将首次举办2026年国际玉灵人参与药材节，致力于将该活动打造为年度国家级和国际级盛会，为推动药材产业和医疗旅游发展作出贡献。

该活动预计于2026年8月1日至3日在APEC公园及岘港市茶灵、南茶眉、茶云、滨轩、茶陵和茶集等人参和药材种植区举行，共设10项文化、科学、投资促进、贸易和旅游活动。

岘港市人民委员会副主席胡光宝表示，该市已确定打造“越南人参”品牌的方向；其中玉灵人参为核心产品，并将加大宣传力度，以提升越南人参在国际市场上的价值和地位。该市将严格把关检验检测，管控产品来源，严肃处理制售假冒伪劣产品的行为，以保护玉灵人参品牌并树立消费者信心。

据组委会介绍，此次活动以“玉灵人参——世界药材精华”为主题，不仅推介玉灵人参和珍贵药材的价值，还为国内外管理者、科学家、企业和投资者搭建对接平台，推动形成从原料区开发、研究、技术转让、深加工到产品商业化的价值链。

此次活动的一大亮点是连接岘港市中心与玉灵人参种植区两个空间，从而全面讲述人参的故事——从森林生态系统、各族同胞的本土知识，到科学研究、加工、投资和国际市场开发。

活动预计汇聚约60个来自国内外地方、企业和组织的展位，展示玉灵人参、各类人参和典型药材，以及应用于制药、保健、食品、化妆品和药材加工技术等领域的多种产品。

系列亮点活动包括玉灵人参与药材国际科学研讨会；玉灵人参表彰日活动，举办获奖人参评比和拍卖，为保护人参种植区、支援山区社区和学生筹集资金；“玉灵人参日——越南人参”活动，旨在成为年度标志性事件，提升人们对保护和开发越南珍贵人参的认识。

通过此次活动，岘港市致力于构建可持续发展的药材产业生态系统，逐步实现以玉灵人参为核心作物的药材工业中心目标，同时开发与药材和传统医学相结合的保健旅游、休闲度假旅游产品。（完）

越通社
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