链接全球知识资源 为越南创造新价值

越通社河内—— 运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。



国际科研合作网络



最明显的成效是在基础性技术领域构建了国际科研合作网络。多位顶尖科学家与越南的大学和研究院所开展长期合作，致力于提升越南本土的科研能力。



值得一提的是，首届VinFuture特别奖得主、2025年诺贝尔化学奖得主、美国加州大学伯克利分校教授奥马尔·亚吉（Omar Yaghi）目前正与越南VinUni大学合作开发AIRES系统，利用人工智能（AI）支持新材料的发现与设计。



此外，英国剑桥大学教授理查德·弗伦德（Richard Friend）和2010年诺贝尔物理学奖得主、新加坡国立大学教授康斯坦丁·诺沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）正担任VinUni大学材料技术创新中心（CMIT）的科学顾问。该合作推动了CMIT与新加坡智能材料研究院（I-FIM）的对接，为研究人员互访开辟了空间，助力越南提升先进材料科研能力。



为越南研发务实解决方案



VinFuture网络正逐步将学术联系转化为重点领域的具体项目，涵盖绿色发展、农业和医疗卫生等领域。



在可持续发展领域，美国加州大学戴维斯分校教授埃米亚斯·凯布里布（Ermias Kebreab）正参与庆和省的智能海水养殖系统（SMAS）和绿色转型项目，为沿海地区构建应对气候变化的可持续发展模式。



在农业领域，由黎辉咸教授及其合作者自2023年起开展的“应用分子标记研发高产抗木薯花叶病品种”项目已取得进展，并于2026年4月完成了首个木薯新品种的登记申报，有助于保障数百万农民的生计。

在医疗领域，源于2024年VinFuture科技周的——“VNPreventStroke”项目是在越南辅助预测脑卒中风险和预防脑卒中的AI平台。该项目由白梅医院梅维尊教授和美国伊利诺伊大学香槟分校及越南VinUni大学杜玉明教授共同提出，旨在构建适合越南人的脑卒中筛查预警系统。



此外，由河内理工大学莫氏钗副教授与中国香港中文大学汤启宇教授合作开发的AI康复机器人项目，正致力于在越南研制价格合理的AI康复设备。



在公共卫生领域，通过“InnovaConnect 2024”对接活动，越南公共卫生大学的研究人员与国际专家合作，对河内2200多名学生开展了校园电子烟干预项目，为相关政策制定提供了关键的科学依据。



VinFuture网络促成的这些项目均旨在引入国际智慧与技术，解决越南的实际问题，进而改善民众生活，并推动越南融入全球顶尖的科研网络。（完）



