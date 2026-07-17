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河内力争将游客夜间消费占比提高至30%

到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社
国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社

越通社河内——河内市将发展与遗产、文化、创意及体验相结合的夜间经济区、线路和空间，以提升旅游业的价值。

河内市人民委员会副主席张越勇2026年7月15日签发了第282/KH-UBND号计划，落实河内市人民议会关于河内市夜间经济发展规定的决议。

具体目标是到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

河内市推动重点夜间经济区发展模式有效运行，同时落实具有突破性的支持政策，包括文化遗产型夜间经济区（还剑、南门、巴亭、山西、朔山等具有丰富文化遗产潜力的区域）；娱乐—现代型夜间经济区（西湖—西湖西、美亭、东英等区域）；与文化产业相结合的创意型夜间经济区（创意空间、剧院、电影院、博物馆等）；郊区和传统手工艺村的度假和文化体验型夜间经济区（如钵场、巴维、香山等）。

另外，河内市打造与文化遗产、艺术、美食和特色城市空间相结合并具有河内标志性的夜间经济线路。

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游客在河内l古街区享用晚餐。图自越通社

将文化产业中心和文化创意空间有效运行，开发与传统手工艺村、文化空间、历史文化遗迹、农业旅游及体验旅游相结合的夜间经济模式，充分发挥郊区在文化旅游和手工艺发展方面的优势；发展农产品夜市、本地产品夜市及“一乡一品”（OCOP）产品夜市。

同时，通过河内市智能运行中心（IOC）建设并运行夜间经济区域管理与监测系统，与iHanoi应用生态系统集成；鼓励夜间经济区域内100%经营主体推行无现金支付方式，并共享数据，服务于智慧城市管理工作。

为实现上述目标，河内市要求各机关和单位宣传第34/2026/NQ-HĐND号决议的内容，提高各级部门及全社会对夜间经济在经济、文化和旅游发展中作用的认识与责任。

凭借文化遗产与创意优势，河内市确立“区域领先的特色夜间经济中心”的战略定位；实现河内夜间经济品牌识别体系的标准化；在数字平台上构建并运营专属品牌的传播生态系统。

​此外，河内市完善在夜间经济区、线路和目的地的受理、评估、审批及结果反馈中内部流程及行政手续；建设并更新夜间经济区、线路及目的地的数据库和数字地图；改革许可机制，试点开展一站式许可模式，加强数字化转型，加强事后监管；制定夜间经济基础设施项目清单，举办河内夜间经济投资促进会议；延长城市高架铁路运营时间；研究并开通夜间公交服务，连接重点夜间经济区域；建设城市艺术照明系统；打造若干夜间艺术空间；建设夜间经济的安全监测系统等。（完）

在“文庙-文湖放花灯之夜”活动中，放花灯活动吸引众多市民与游客参与。图自越通社

夜间经济助力首都文化产业蓬勃发展

河内市正面临着将文化潜力转化为新增长动能的重大机遇。在首都的发展规划中，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，为各文化产业开辟了全新的发展空间。其中，夜间经济被视为高效挖掘首都文化、历史、旅游及创新价值的一扇“黄金之门”。

越通社
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越南—新纪元

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