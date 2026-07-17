Discover Moscow推出越南语在线旅游平台

越通社河内——在赴莫斯科观光的越南游客数量不断增长的背景下，俄罗斯首都莫斯科近日正式推出“探索莫斯科”（Discover Moscow）越南语版本的官方旅游信息生态系统。

该平台（访问地址：https://discover.moscow/vi）是整合实用旅游信息、季节性旅行建议以及莫斯科旅行指南的数据库，帮助游客探索重点景点、文化线路、公园体系、各类活动、餐厅、购物区域以及适合家庭的体验，使游客的旅行规划在抵达该城市之前更加便捷。

该倡议体现了莫斯科持续致力于为越南游客打造舒适、便捷且个性化旅游体验做出的努力。

此外，便捷的签证申请流程也是吸引游客前往俄罗斯首都的重要因素。越南公民可申请赴俄的电子签证，并在仅4天内获批。随着莫斯科与越南各城市之间航空网络的不断发展，游客的出行也日益便利，目前莫斯科与越南各城市的直达航线每周执行32班。

“探索莫斯科”越南语版本的亮相标志着莫斯科在提升对越南游客可达性方面迈出了重要一步。

据莫斯科市旅游委员会统计，2025年来自越南的游客数量为4.2万人次；2026年第一季度，莫斯科已接待越南游客共9100人次，显示出越南赴俄旅游需求的稳定增长。对于许多越南游客而言，莫斯科因其丰富的苏联时期遗产以及与越南悠久的历史关系而具有独特吸引力。

“探索莫斯科”越南语版本使游客能够更便捷地获取该城市丰富多样的季节性体验，向游客提供精心策划的建议、实用信息以及契合越南游客兴趣的灵感来源。（完）