胡志明市拟自2026~2027学年起向学生免费提供教科书

越通社胡志明市——胡志明市拟自2026~2027学年起，按照借阅—归还模式，对所有参加普通教育（12年学制）、继续教育以及扫盲教育的学生和学习者实行教科书免费政策。对于国防安全教育课程教材，预计自2027~2028学年起实施免费政策。这是胡志明市教育与培训局7月17日提出的在全市范围内实施基础教育教科书免费方案的建议。



按计划，各级普通教育机构将在每学年或每学期开学初让学生在学校图书馆借用教科书，并确保最迟在开学日前15天完成发放工作。学生有义务在学年结束之日起不超过15个工作日内，或在办理转学、退学手续时，将所借教科书完整归还学校。



如教科书因主观原因丢失、损坏且无法继续使用，学生或其法定监护人须以实物或现金形式向学校进行赔偿。具体的是，使用时间不足1年的教科书，按书价80%赔偿；使用1年至3年的，按50%赔偿；使用3年至5年的，按20%赔偿；使用超过5年的不收取赔偿费用。



胡志明市教育与培训局牵头协调，在同级学校图书馆之间灵活调配教科书。国家财政预算将通过年度经常性支出预算安排资金，用于及时补充教科书。



合并后，胡志明市成为全国教育规模最大的地方，从学前教育到高中学校的教育机构3400余所，学生人数超过250万名。



根据越南政府2026年7月3日颁布关于免除普通教育教科书费用和高等教育、职业教育机构国防安全教育课程的学费和教材的第271/2026/NĐ-CP号法令的路线图，2029~2030学年起，全国学生将享受教科书免费政策。对于具备财政预算平衡能力的地方，可以根据实际条件提前实施教科书免费政策。（完）

越通社