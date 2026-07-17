越南政府总理要求紧急调查法云—惹桥高速公路交通事故

越通社河内——越南政府常务副总理范家足于2026年7月17日签发政府总理第48/CĐ-TTg号通知，关于处理河内市境内特别严重交通事故的善后工作。



2026年7月17日0时20分许，在河内市章阳乡法云—惹桥（Pháp Vân - Cầu Giẽ）高速公路Km197+900处，一辆车牌号为20C-117.22的客车发生自翻事故，造成4人死亡、多人受伤。政府总理已致哀悼并指示开展善后工作。



政府总理要求河内市人民委员会主席指挥救治伤者，慰问遇难者家属；迅速查明事故原因；与太原省人民委员会协调，检查运输单位、车主及驾驶员执行运输规定的情况；依法处理违规行为（如有）。



政府总理指示公安部部长指导调查事故原因，严肃处理违规组织和个人；加强公路运输巡逻管控，特别是客运车辆和大型货运车辆；核查行车监控设备。建设部部长指示核查高速公路、国道的交通组织情况，加强危险警示，检查客运经营车辆的安全条件。



各省、市人民委员会主席加大宣传力度，组织实施第10/CT-TTg号指示；核查、补充管理范围内的道路交通标志，加强危险预警以防范事故。

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