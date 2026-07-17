大力推动越南与韩国创业生态系统的对接

越通社河内——据越通社驻韩国记者报道，7月16日，越南驻釜山总领事段芳兰女士到访釜山创新经济革新中心，并与中心执行董事金容佑（Kim Yong Woo）举行工作座谈。双方就两家机构在支持韩国东南部地区创业企业开拓越南市场方面的协同配合方向进行了交流，旨在为加强两国创新创业生态系统对接做出贡献。



双方一致认为，越南与韩国的创业合作需要超越参观、展览或短期对接等常规活动，向实质性的支持模式迈进，其中企业能够接触到具体的市场需求，寻找合作伙伴，进行产品验证与技术测试，并开展投资对接。总领事馆肯定，愿随时发挥桥梁纽带作用，积极对接越南的中央与地方机关、创新中心、高校、投资基金以及企业界。



双方交流的核心内容之一是协同展开一项全球加速计划，旨在支持来自韩国东南部各地区的20家拥有潜力技术的初创企业开拓越南市场。



双方一致同意，逐步在两国的初创企业、投资者、高校和企业之间建立起常态化的联络对接网络。此举在支持韩国初创企业进入越南市场的同时，也为越南初创企业在釜山对接技术、资金和业务网络创造了更多机会。凭借充满活力的市场、日益完善的创新生态系统以及便利的区域连接位置，越南不仅有望成为韩国初创企业的重要目的地，还将成为这些企业向整个东南亚市场拓展的战略桥梁。（完）

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