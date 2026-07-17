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越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社
山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越通社河内 —— 据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

预计7月17日至18日夜间，越南北部山区和中游地区将出现中到大雨并伴有雷暴，累计降雨量普遍为50至100毫米，局地超过250毫米。

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莱州省芒坦乡山洪导致1人死亡、4人失踪。图自越通社

7月19日，上述地区仍将出现中到大雨，累计降雨量普遍为40至70毫米，局地超过150毫米。气象部门提醒，雷暴天气可能伴有龙卷风、雷电、冰雹和强阵风。

7月17日至20日，北部地区各主要河流水位预计上涨2至4米，山区和中游地区发生山洪、山体滑坡风险增加，低洼地区、沿河区域及城市可能出现积涝。

在奠边省，7月16日至17日持续强降雨导致多条国道和省道发生山体滑坡和积水，部分路段交通中断。公路管理部门正组织力量开展抢险、疏导交通并发布安全警示。

据当地气象部门预计，7月17日至19日全省仍将有中到大雨，局地暴雨，累计降雨量为40至130毫米，个别地区超过200毫米。

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莱州巴乌边防哨所战士帮助民众维修房屋。图自越通社

在莱州省，据芒坦（Mường Than）乡公安消息，截至7月17日13时，当地发生的山洪已造成1人死亡、4人失踪。有关部门正全力开展搜救工作。

目前，32号国道芝村路段洪水上涨，泥石流冲上路面，车辆无法通行。莱州省公安及当地救援力量已调集人员、车辆和救援物资，赶赴受灾和被困地区开展救援，全力保障受灾群众生命和财产安全。（完）

越通社
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