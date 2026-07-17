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黎明兴总理：加强对接，推动越南-希腊关系务实发展

7月17日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了正式访问越南的希腊外交部长乔治·耶拉佩特里蒂斯（George Gerapetritis）。

越南政府总理黎明兴和希腊外交部长乔治·耶拉佩特里蒂斯。图自越通社
越南政府总理黎明兴和希腊外交部长乔治·耶拉佩特里蒂斯。图自越通社

越通社河内——7月17日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了正式访问越南的希腊外交部长乔治·耶拉佩特里蒂斯（George Gerapetritis）。

黎明兴在会上强调越南始终重视与希腊——越南传统伙伴的关系，并认为两国关系仍有很大发展空间。他建议双方加强各级代表团互访和接触，特别是高层；发挥好现有合作机制，推动经济、贸易、投资合作，有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）；加强企业对接，拓展海洋经济、港口、海运、物流、造船、海员培训、可再生能源、科技等希腊具有优势的领域合作。黎明兴表示越南愿为希腊企业赴越了解市场和进行长期投资创造便利条件。

黎明兴希望希腊继续发挥积极作用，推动欧盟其余成员国尽早批准《越欧投资保护协定》，同时支持欧盟委员会尽早解除对越南水产品的非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告；建议双方尽快完善合作法律框架，包括海运、劳务、经济等方面的文件和协议；加强文化、教育、遗产保护、民间交流、地方对接等领域合作，研究开通越南-希腊直飞航线。

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会见现场。图自越通社

黎明兴同时建议希腊为在希越南社群创造便利条件，发挥其桥梁纽带作用。
耶拉佩特里蒂斯强调希腊高度重视对越关系，愿作为促进越南与欧盟关系的桥梁。他对黎明兴的意见表示赞同，同时表示希腊希望扩大与越南在贸易、投资、海运、物流、船员培训、农业、旅游和医药等领域的合作；并通报将派企业代表团赴越寻找合作投资机会。

耶拉佩特里蒂斯希望双方推动劳务合作，加强学生交流、文化和考古合作；同时重申希腊支持《越欧投资保护协定》、尽早解除IUU“黄牌”警告；支持欧盟尽早将越南移出不合作税收管辖区名单。

双方一致同意加强在联合国和多边事务中的协调与相互支持；促进东盟-欧盟关系；重申维护和平、稳定、安全以及航行和飞越空自由的重要性，在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决争端。（完）

越通社
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