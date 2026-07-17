☕️越通社新闻下午茶（2026.7.17）

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国会副主席阮克定发表讲话。图自越通社



越通社河内——·按国会常务委员会第四次会议议程，7月17日上午，国会常务委员会就《刑事诉讼法》（修正案）提出意见。全文



·越共中央政治局第10-NQ/TW号决议将外商直接投资（FDI）确定为国民经济不可分割的组成部分，这被视为越南引进外资思维中的里程碑。专家指出，当前的重点不再是资金规模，而是技术、创新与附加值。经济专家认为，这正是越南改变FDI吸引路径的重要政治“支点”——从专注于劳动密集型项目，转向主动选择高质量、具备先进技术引领能力并承诺可持续发展的资金流。全文

宁顺二号核电厂的核心建设区域。图自越通社

·目前，越南正与国际原子能机构（IAEA）在农业、医疗、核安全和核安保、物理与化学科学等领域开展19个合作项目。上述项目及双方合作充分彰显了核技术在保护水资源、加强粮食安全、制定服务工业与医疗的标准等方面的重要性。全文

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·越南政府常务副总理范家足于2026年7月17日签发政府总理第48/CĐ-TTg号通知，关于处理河内市境内特别严重交通事故的善后工作。全文

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·据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。全文

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·据越通社驻韩国记者报道，7月16日，越南驻釜山总领事段芳兰女士到访釜山创新经济革新中心，并与中心执行董事金容佑（Kim Yong Woo）举行工作座谈。双方就两家机构在支持韩国东南部地区创业企业开拓越南市场方面的协同配合方向进行了交流，旨在为加强两国创新创业生态系统对接做出贡献。全文

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·7月17日上午，胡志明市友好组织联合会举行纪念攻打蒙卡达兵营行动73周年（1953. 7.26~2026.7.26）。

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·7月17日，在林同省进成坊的NovaWorld潘切，越南人民公安体育协会与林同省人民委员会、NovaGroup和有关单位召开会议，审查2026年体育节（Sports Festival 2026）的筹备工作并提供官方信息。这被视为在2026年体育节进入高峰期前的一次全面检查。



女工在宝山有限公司（北江）的生产线上组装电子元件。图自越通社

·越南财政部统计局最新数据显示，2026年上半年，越南国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，其中第二季度增长8.39%，延续了积极增长势头。全文

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·岘港市将首次举办2026年国际玉灵人参与药材节，致力于将该活动打造为年度国家级和国际级盛会，为推动药材产业和保健旅游发展作出贡献。该活动预计于2026年8月1日至3日在APEC公园及岘港市茶灵、南茶眉、茶云、滨轩、茶陵和茶集等人参和药材种植区举行，共设10项文化、科学、投资促进、贸易和旅游活动。

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·十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

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·河内市将发展与遗产、文化、创意及体验相结合的夜间经济区、线路和空间，以提升旅游业的价值。河内市人民委员会副主席张越勇2026年7月15日签发了第282/KH-UBND号计划，落实河内市人民议会关于河内市夜间经济发展规定的决议。

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·胡志明市拟自2026~2027学年起，按照借阅—归还模式，对所有参加基础教育（12年学制）、继续教育以及扫盲教育的学生和学习者实行教科书免费政策。对于国防安全教育课程教材，预计自2027~2028学年起实施免费政策。这是胡志明市教育与培训局7月17日提出的在全市范围内实施基础教育教科书免费方案的建议。

屏幕截图

·在赴莫斯科观光的越南游客数量不断增长的背景下，俄罗斯首都莫斯科近日正式推出“探索莫斯科”（Discover Moscow）越南语版本的官方旅游信息生态系统。该平台（访问地址：https://discover.moscow/vi）是整合实用旅游信息、季节性旅行建议以及莫斯科旅行指南的数据库，帮助游客探索重点景点、文化线路、公园体系、各类活动、餐厅、购物区域以及适合家庭的体验，使游客的旅行规划在抵达该城市之前更加便捷。全文（完）

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