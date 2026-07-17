苏林：搜寻、归集和确认烈士身份是对祖国和人民的神圣责任

越通社胡志明市——在越南荣军烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）即将到来之际，7月17日下午，越共中央总书记、国家主席苏林专程前往胡志明市，敬献花圈、上香缅怀革命先烈，并看望慰问奋战在烈士遗骸搜寻、归集一线的全体人员。



苏林一行先后瞻仰陈富总书记纪念碑、1968年戊申春节总进攻和总起义牺牲烈士纪念碑，并赴烈士遗骸临时安放处、黎氏玲（Lê Thị Riêng）英雄烈士及陈文桥（Trần Văn Kiểu）英雄烈士祭祀场所敬献花圈、上香，随后在黎氏玲公园实地调研烈士遗骸搜寻归集工作进展。



在庄严肃穆的氛围中，苏林与全体代表肃立默哀一分钟，向陈富总书记以及所有为祖国独立、自由、领土完整和人民幸福英勇献身的英雄烈士，致以最深切的哀思与最崇高的敬意。



听取工作汇报后，苏林深情缅怀了在1968年戊申春节总进攻和总起义中为民族解放和国家统一事业浴血奋战的先烈们。他表示，58年过去了，无数解放军战士、城市别动队员和忠诚的革命志士，至今仍长眠于西贡这片热土。他们虽未能亲眼见证国家统一，未能看到今日和平、发展、深度融入国际社会的越南，但正是他们的鲜血与生命，换来了国家完整的版图，开启了民族光明的未来。



苏林总书记发表讲话 图自越通社





苏林指出，国家统一51年来，胡志明市从战火废墟中崛起，不断发展壮大，已成为越南意志、勇气、创新精神和发展愿景的鲜活象征。今日每一项成就的背后，都凝聚着先烈们沉默而永恒的付出——他们不仅安息于祖国大地，更已融入国家的和平、统一、繁荣与前行之中。历史因牺牲而厚重，因铭记而光辉；一代代人的感恩与传承，让这份荣光历久弥新。



苏林着重强调，对于越南党、国家和人民而言，搜寻、归集和确认烈士身份，不仅是一项专业技术任务，更是一份对祖国和人民不可推卸的神圣责任，是每一位越南人内心深处的良知呼唤与共同夙愿。越南党和人民永远铭记那些为国捐躯的英雄儿女，这是民族道义的底线，更是越南文化价值的最高体现。



他说，每发现一具烈士遗骸，都不只是一次工作成果的累积，更意味着一位置身异乡的英雄儿女终于“回家”——回到祖国怀抱，回到亲人身边；也意味着一页被战火掩埋的历史得以重见天日，让“饮水思源”、“报恩答义”的崇高传统在现实中熠熠生辉。



苏林高度评价国家指导委员会、国防部、胡志明市市委、市人民委员会、第七军区、相关科研机构、历史见证人以及广大人民群众，在这一意义深远的工作中所付出的巨大努力和卓著贡献。他指出，将国内外历史资料系统整合，运用现代科技手段，并把历史档案、亲历者口述与实地勘查有机融合，为烈士遗骸搜寻归集工作开辟了科学化、精准化的全新路径。



关于下一阶段重点任务，苏林要求胡志明市将搜寻、归集和确认烈士身份作为一项极端重要的政治任务来抓，充分动员整个政治体系、科研力量、历史见证人和广大民众共同参与，对市内所有可能掩埋烈士遗骸的地点进行全覆盖排查——不仅限于黎氏玲公园，更应拓展至抗战时期曾发生激烈战斗的所有区域。



他责成第七军区司令部、胡志明市军事指挥部和市人民委员会充分发挥核心枢纽作用，统一协调各方力量，加快建设共享数据库，强化信息互通和经验互鉴，并与相关地方紧密协作，全力推动第七军区范围内烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提速增效。



苏林要求中央各部委持续完善政策机制，加快数字化转型步伐，广泛引入人工智能、DNA鉴定、地球物理勘探等前沿技术，同时深度挖掘和利用国内外档案资料，为搜寻工作提供坚实的科技支撑与信息保障。



苏林在黎氏玲公园实地调研烈士遗骸搜寻归集工作进展。图自越通社



他强调，应进一步拓展国际合作，主动获取曾参与越南战争各国所保存的战争档案、地图、影像资料及历史见证人信息，为搜寻、归集和身份确认提供更丰富的佐证依据；同时，加大宣传教育力度，广泛传播寻找英烈的感人故事，点燃青年一代的爱国热忱，筑牢革命理想信念。



苏林强调，要以更大决心、更大规模、更务实成效，纵深推进“500个昼夜烈士遗骸搜寻、归集和身份确认行动”，并及时总结经验，逐步形成可在全国复制推广的成熟模式，最大限度找到每一位烈士、确认每一具遗骸，让英雄儿女早日魂归故里、安息亲人身边。同时，各级部门要重视保护具有典型意义的烈士遗骸发现地点，将其打造为革命传统教育和缅怀先烈的红色基地。



苏林深信，胡志明市、第七军区乃至全国范围内的“500个昼夜行动”必将取得更加丰硕的成果，为落实优抚政策、巩固全民大团结、凝聚民族精神力量，推动国家迈向新的发展阶段作出积极而深远的贡献。



当天，苏林还向参与黎氏玲公园烈士遗骸搜寻归集工作的全体人员赠送了慰问品。（完）





