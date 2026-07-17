亚洲开发银行：越南经济正从“速度增长”迈向“高质量增长”

越通社河内 —— 越南财政部统计局最新数据显示，2026年上半年，越南国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，其中第二季度增长8.39%，延续了积极增长势头。



增长动力强劲，宏观压力依然仍存



亚洲开发银行（ADB）驻越南首席代表沙坦努·查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）表示，上述增长速度超出ADB此前预期，体现出越南经济在全球不确定性背景下较强的韧性。



ADB驻越南首席经济学家裴明甲指出，工业、建筑业、服务业、出口、外国直接投资（FDI）、公共投资以及国内需求回升，共同支撑了经济增长。



不过，裴明甲同时强调，越南经济开放程度较高，进出口总额约占GDP的170%，因此全球贸易变化、关税政策调整以及主要出口市场需求放缓，都将通过贸易、物流成本、生产投入和投资等多个渠道影响越南经济。



ADB还指出，今年上半年进口增速快于出口。这反映了企业扩大生产、增加机械设备和原材料进口，但同时也说明越南经济仍较大程度依赖进口生产资料。

亚洲开发银行（ADB）驻越南首席代表沙坦努·查克拉博蒂。图自越通社

此外，需密切关注通货膨胀问题。上半年核心通胀和居民消费价格指数（CPI）均保持在4%以上，使货币政策调控空间有所收窄，未来仍需保持灵活、审慎的调控政策。



增长模式由“量”向“质”转变



裴明甲表示，当前越南面临的关键问题不是如何实现高速增长，而是如何在保持宏观经济稳定的同时，实现长期、可持续、高质量增长。



沙坦努·查克拉博蒂对此表示认同。他认为，增长质量比增长速度更为重要。只有长期保持高质量增长，才能为越南实现2045年跻身高收入国家目标奠定基础。



ADB认为，越南应加快推动增长模式转型，从依赖资本投入、低成本劳动力和FDI，转向以生产率提升、创新、技能人才和本土民营经济发展为核心的新模式。FDI仍将在经济增长、出口、技术转移和就业方面发挥重要作用，但同时需要增强国内企业能力，使其更深度参与全球产业链。



裴明甲表示，中小企业占越南企业总数95%以上，支持这些企业融入产业链，将有助于创造更多高质量就业岗位，提高居民收入，实现更加包容的发展。



ADB高度评价越共中央关于发展外资经济的第10号决议，认为加强外资企业与本土企业之间的产业链联系，是推动民营经济发展的重要方向。



在吸引外资方面，ADB认为，越南当前的重点已不再是扩大FDI规模，而是提高FDI质量。未来应建立更加科学的项目筛选标准，不仅关注投资规模，更注重项目在越南创造的增加值、本土企业参与程度以及技术转移效果，从而进一步提升外资对经济发展的综合效益。（完）