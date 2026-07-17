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胡志明市开发急救叫车应用程序 缩短城市周边偏远地区急救响应时间

胡志明市计划将院前急救网络延伸至偏远地区，并推出移动急救叫车应用程序，力争将急救人员抵达现场的时间缩短至15分钟以内。

Nhan Thanh Huyền
附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——胡志明市计划将院前急救网络延伸至偏远地区，并推出移动急救叫车应用程序，力争将急救人员抵达现场的时间缩短至15分钟以内。这一消息由该市115急救中心主任阮唯龙在7月17日举办的“走向纵深——连接社区”学术会议上透露。目前，115急救总台日均接听约1500通来电。

阮唯龙表示，自2025年7月行政区域调整后，胡志明市面积扩大，人口已超过1400万。尽管全市病床总数从13.4万张增至16.8万张，但每万人病床数却由42张降至35张，且市区与郊区分布不均衡。在此背景下，院前急救在分担医院诊疗压力方面的作用日益凸显。

目前，胡志明市共有72个公立和私立卫生急救站，覆盖全市。115总台日均接听约1500通电话，其中真正需要紧急救护的仅占约10%（约150例），其余为咨询、误拨或骚扰电话。尽管城区急救车平均响应时间已显著缩短至约15分钟，但阮唯龙坦言，在芹蒢、油汀、湖池等偏远地区，由于路途遥远，响应时间往往延长至15至30分钟甚至更久。急救响应时间越长，留给“黄金抢救时间”的空间就越小，这也成为制约院前急救效果的关键瓶颈。

阮唯龙进一步指出，心脏骤停患者需在4分钟内接受胸外按压，心肌梗死患者需在约90分钟内进行冠状动脉介入治疗，而缺血性脑卒中患者则需在发病后4.5小时内接受溶栓治疗。缩短现场抵达时间，直接关系到救治成功率与患者愈后生活质量。

然而，受上述因素影响，加之当前信息系统不够完善，民众拨打115后无法实时追踪救护车位置和到达时间，使得郊区居民尚未养成呼叫急救的习惯，遇紧急情况时常自行前往医院。

为解决这一难题，胡志明市115急救中心正着手开发一款移动急救叫车应用程序。通过该应用，市民可像使用网约车软件一样，实时查看救护车位置、预计到达时间，并能与随车医生或专家在线连线，获得即时急救指导。

与此同时，胡志明市卫生局已颁布2026年至2030年及后续阶段的院前急救能力提升计划。根据计划，卫生局将对各乡、坊及特区卫生站的急救能力进行规范化建设，确保每站配备经过系统培训、掌握基本急救和社区初级救护技能的人员。具体分两个阶段实施：2026至2028年，对全市100%基层卫生站开展能力评估，确保每站至少2人完成基础急救和社区初救课程培训并获认证；2028至2030年及以后，持续巩固上述能力，并按每10万人口至少配备1辆标准救护车的标准加大投入。值得关注的是，该市将优先缩短急救响应时间，力争接近国际标准——都市区域低于8分钟，农村区域低于15分钟。（完）

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Nhan Thanh Huyền
越通社
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