政府总理黎明兴：从识别和解决困难转向完善发展基础

越通社河内 ——18日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开政府常务委员会与企业会议，主题为“破解瓶颈——畅通资源——促进增长”。



黎明兴在会议上表示，这是新一届政府常务委员会首次与企业界举行面对面交流。他指出，实现今年及未来多年两位数经济增长目标，很大程度上取决于企业界特别是国内企业和外资企业的贡献。今年上半年，尽管国际形势复杂多变，越南经济社会仍取得积极成果。



会议重点梳理企业面临的困难和障碍，尤其围绕体制机制及政策落实过程中存在的问题进行讨论。



据会议上的报告，截至2026年6月底，全国正在运营中的企业约106.2万家，注册资本总额超过30.6千万亿越盾（折合人民币79480亿元）。今年上半年，全国新设和恢复经营企业近17万家，同比增长11.2%，其中新成立企业约11.17万家，同比增长22.5%。2025年实现盈利的企业占42.6%，较2024年提高5.5个百分点。



民营企业约占全国企业总数的96%，占注册资本总额的78.2%，继续在吸纳社会资源、创造就业和增加财政收入方面发挥重要作用。

今年上半年，非国有企业贡献财政收入约381.4万亿越盾，同比增长47.1%。目前，全国共有695家国有企业和4.19万余家外资企业正在运营，有效外资项目4.71万个，注册资本总额超过5627亿美元等。



着力解决企业诉求



黎明兴在会议总结讲话中，要求各部委和地方立即解决职责范围内的问题。公开企业提出的意见建议及有关部门的办理结果。



黎明兴指出，近年来国有企业、私营企业和外资企业三大企业群体均取得积极发展，但要实现经济两位数增长目标，仍需实现更大突破。目前，国有企业经营效率与潜力仍不相称，投资进度偏慢，与民营企业和外资企业联动不足；民营企业则仍以中小企业为主等。



政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

黎明兴强调，发展企业具有国家战略意义，所有政策都要着力营造稳定、透明、便利的营商环境，保障企业平等获取资源和依法经营，鼓励创新、数字化转型、绿色转型，不断提升企业竞争力。



黎明兴指出，本次会议的核心精神是从“识别问题、解决困难”转向“完善发展基础”，从“对话”转向“务实行动”，从“承诺”转向“具体成果”，致力实现经济两位数增长目标。

为此，政府及各部委、地方要进一步完善体制机制，深入推进实质性行政审批制度改革，尽快完成重点法律草案提交国会审议；全面梳理投资、土地、规划、建设、环保、招标、税务、海关和专业检查等领域规定，坚决消除政策交叉、程序繁琐、理解不一致及推诿责任等问题。



黎明兴要求继续深化行政审批制度改革，加快由事前审批向事后监管转变。各部门负责人必须亲自负责，严禁出现逾期办理和擅自增加审批事项等情况。同时，要进一步畅通资金、土地和投资等资源，保障企业生产经营资金需求，持续降低物流成本、专业检查费用及企业合规成本。



工贸部创新贸易促进方式，充分利用自由贸易协定，支持企业开拓市场、深度融入全球供应链；同时，大力推动科技创新、数字化转型和人才培养，建设具有国际竞争力的越南企业队伍。



推动三类企业协同发展



黎明兴强调，国有企业要发挥引领作用，在关键行业和重点领域率先投资、推动科技创新、数字化转型和基础设施建设，为国内企业创造更多市场机会；民营企业要真正成为国民经济的重要增长动力。外商直接投资企业落实好关于本地化、技术转让、人力资源培训和越南供应商发展的各项承诺；主动投资建设和扩大研究与发展中心、设计中心、创新创意中心，以及在越南的技术与治理培训中心。



黎明兴要求各部委尽快建立国有企业、民营企业和外资企业之间的协同合作机制，通过合作项目、订单和产业链对接，加强三类企业联动。

与会代表合影。图自越通社

他同时强调，要进一步提高执行力和行政纪律，坚决杜绝推诿、拖延和等待指示等现象，各级机关必须坚持以人民和企业为中心开展服务。



对于企业界、行业协会和越南工商联合会，黎明兴希望继续发扬自主、自强和创新精神，不断提升治理能力、技术水平、产品质量、资金使用效率和市场竞争力，严格遵守法律，积极履行社会责任和环境责任，主动参与国内外产业链、供应链和价值链建设。



黎明兴表示，相信在整个政治体系、各部委、地方政府以及企业界的共同努力下，越南将顺利实现经济两位数增长目标，进一步提升国家竞争力，为未来快速、可持续发展奠定坚实基础。（完）