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越南政府常务副总理范家足与美国企业举行工作会议

7月17日，政府常务副总理范家足在政府总部主持了与正在越南投资经营的美国企业协会及部分企业代表的工作会议。

工作会议现场。图自政府报
工作会议现场。图自政府报

越通社河内——7月17日，政府常务副总理范家足在政府总部主持了与正在越南投资经营的美国企业协会及部分企业代表的工作会议。

范家足在会上发言时强调，经济、贸易和投资合作是两国关系的重要支柱，许多美国企业已在越南长期运营，为技术转让、人力资源开发、提升生产能力以及推动越南更深层次参与区域和全球价值链做出了贡献。

范家足同时强调，越南政府不仅将美国企业界视为投资者和商业伙伴，更将其视为越南革新增长模式、推动科技、创新、数字化转型和绿色转型进程中的同行伙伴。越南一贯主张继续完善体制、推进行政手续改革、改善投资营商环境、保护企业合法权益，同时提高政策的稳定性、一致性和可预测性。

范家足说，越南已坚决推进削减行政审批事项，从而减少了50%以上的办理时间和合规成本，并重申，行政审批制度改革是经常性、持续性的工作。各项流程和审批事项已逐步与国际惯例接轨，同时符合越南的实际情况。

美国企业代表就其在越南的投资、生产和经营情况进行了交流。企业代表高度评价越南颁布了促进新增长动力的各项决议，其中包括政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，并认为，这是一个重要印记，进一步增强了美国企业在越南扩大投资经营的信心和鼓励。

美国企业也高度评价越南政府维持直接对话，为企业反映实践中产生的问题创造条件，同时对越南的发展潜力充满信心，并希望继续与政府政府一道同行，实现国家的战略目标，特别是两位数增长目标。美国企业也提出关于机制、政策等方面的困难和障碍。

美国企业同时建议，增强政策的统一性、稳定性和可预测性，加快各项手续的审核和处理进度，同时在制定和施行相关规定的过程中扩大对企业界的咨询。

范家足在会议上发表结论性讲话时强调，美国企业的困难与障碍需要得到倾听、审查和实质性处理，同时处理过程必须确保国家、企业和人民利益的和谐，符合法律、国际承诺和国家长期发展的要求。

范家足希望，美国企业界继续发挥其在资金、技术、治理和全球网络方面的优势，积极参与优先领域，为越南实现战略发展目标，特别是提高增长质量、竞争力和实现两位数增长作出切实贡献。

范家足建议，美国企业界继续发挥桥梁作用，客观分享越南的投资营商环境及改革努力，为巩固信心、促进两国经济、贸易和投资合作稳定、务实、平衡和互利发展作出积极贡献。同时同时强调，美国企业在越南的成功不仅为越南的发展作出贡献，也为越美全面战略伙伴关系继续向纵深、有效和可持续发展提供基础和动力。（完）

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越通社
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