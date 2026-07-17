苏林会见西原地区指导委员会常设机构原干部和公务员

越通社胡志明市——值西原地区指导委员会成立24周年（2002年7月17日—2026年7月17日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林7月17日下午在胡志明市出席西原地区指导委员会常设机构原干部、公务员见面会并发表讲话。苏林高度评价该委员会在15年运行历程中为维护西原地区政治稳定、促进经济社会发展、巩固民族大团结和保障国防安全所作出的重要贡献。



越共中央政治局原委员、政府原总理、原西原地区指导委员会主任阮晋勇，越共中央政治局原委员、中央书记处原常务书记、原西原地区指导委员会主任黎鸿英，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光，越共中央政治局原委员、胡志明市市委原书记、原西原地区指导委员会常务副主任阮文年以及中央各部委和地方领导及原领导等一同出席。





西原地区指导委员会于2002年7月17日根据越共中央政治局（九届）决定成立，并于2017年按照党和国家精简政治体制机构、提高运行效率的总体部署结束运行。在15年的工作历程中，该委员会认真履行职责，积极建言献策，提出解决热点问题和完善政策机制的方案，推动生产发展，改善民生，为巩固全民大团结、维护政治稳定、加强国防安全、弘扬西原地区各民族文化特色作出了积极贡献，圆满完成党、国家和人民赋予的历史使命。



苏林在讲话中向西原地区指导委员会历届领导、原干部和公务员致以亲切问候和诚挚祝福。他表示，虽然兼任领导同志因工作原因未能长期在委员会常设机构办公，但始终高度关心委员会工作，充分发挥智慧和经验，推动各部委、地方与委员会密切协作，共同研究解决西原地区重大问题。常设机构干部和公务员始终坚持高度责任感，与各省党委、政府和驻地有关力量密切配合，及时掌握情况，督促落实党和国家关于西原地区稳定与发展的各项方针政策。



苏林出席西原地区指导委员会常设机构原干部、公务员见面会 图自越通社





苏林指出，2016年以前，党和国家针对西原地区始终坚持“稳定促发展”的工作方针。2016年以后，在全面评估西原及周边地区国防安全和经济社会发展形势基础上，委员会向党和国家提出“发展促稳定”的新理念。这一重要转变推动了发展思路创新，为扩大吸引外资、加快实施西原地区经济社会发展项目奠定了基础，推动西原地区实现快速发展，经济规模不断扩大，少数民族群众物质文化生活水平持续提高。



苏林强调，西原地区指导委员会虽然仅运行15年，但其为西原及周边地区稳定和发展所作出的贡献十分巨大、意义重大，值得自豪。这凝聚着委员会历届领导和干部的心血、智慧和无私奉献。他回顾道，尽管部分同志已离世，许多同志已退休，其余同志工作和生活在不同地方，但西原地区指导委员会“忠诚、团结、智慧、担当、奉献”的优良传统始终薪火相传，应当继续得到弘扬和传承。



苏林代表党和国家领导人，向历任委员会主任、副主任、专职委员和兼任委员为委员会全面领导所付出的智慧和心血表示衷心感谢，并高度评价历届常设机构干部、公务员和工作人员扎根基层、深入一线，不畏艰难，圆满完成党和国家赋予的各项任务。



苏林希望，历届西原地区指导委员会常设机构干部和公务员继续发扬“贴近群众、了解群众、尊重群众、服务群众”的优良作风，发挥自身威望和经验优势，继续为地方党委和政府建言献策，继续发挥党、国家与西原各民族群众之间的桥梁纽带作用。他同时希望联络委员会继续加强成员之间的联系，把联络委员会建设成为大家共同的精神家园，增进交流、相互关心、彼此鼓励。（完）

