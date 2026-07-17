政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

越通社河内——7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。
在论坛上，与会代表就国家人工智能发展和数字化转型战略、数字经济和数字社会发展方案进行了交流，特别是如何培养和发展适应新时期发展要求的人工智能人力资源。
胡国勇在会上发表讲话时强调，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议确定科技、创新和数字化转型是经济社会突破性发展的核心动力，其中数字化转型是关键支柱。近期，政府已提请国会完善科技和数字化转型制度；国会颁布了《人工智能法》，政府颁布了第142/2026/NĐ-CP号法令，详细规定该法的实施细则，为人工智能发展和应用创造了重要法律框架。
他指出，人工智能不能单打独斗发展，需要形成国家、学校、研究院所和企业之间的联动生态系统。其中，国家发挥制度构建、战略定向和基础设施完善作用；大学和研究院所是人才培养、研究和掌握核心技术的核心；企业则在投资、解决实际问题和产品商业化中发挥中心作用。
为在新阶段发展人工智能，胡国勇要求聚焦五大战略支柱：完善人工智能体制和治理机制；发展安全、可靠的数字基础设施和数据平台；培养高质量的人工智能人力资源，掌握核心技术；在国家、学校和企业的紧密联动基础上有效运行创新生态系统；同时扩大国际合作，主动接触新知识，吸引优秀专家。
他要求论坛上的各项倡议和建议早日具体化为政策、方案和项目，为推动国家数字化转型和人工智能发展作出贡献。（完）
人工智能重塑新一代劳动力
越南劳动力市场正处于深刻转型之中：人口开始老龄化，廉价劳动力优势逐渐消失，人工智能（AI）已渗透各行各业等。因此，立即调整劳动力市场结构并提升适应能力成为保障劳动者迎来可持续发展机会的关键举措。