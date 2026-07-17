政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

越通社河内——7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。



在论坛上，与会代表就国家人工智能发展和数字化转型战略、数字经济和数字社会发展方案进行了交流，特别是如何培养和发展适应新时期发展要求的人工智能人力资源。



胡国勇在会上发表讲话时强调，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议确定科技、创新和数字化转型是经济社会突破性发展的核心动力，其中数字化转型是关键支柱。近期，政府已提请国会完善科技和数字化转型制度；国会颁布了《人工智能法》，政府颁布了第142/2026/NĐ-CP号法令，详细规定该法的实施细则，为人工智能发展和应用创造了重要法律框架。



论坛现场。图自政府门户网站

他指出，人工智能不能单打独斗发展，需要形成国家、学校、研究院所和企业之间的联动生态系统。其中，国家发挥制度构建、战略定向和基础设施完善作用；大学和研究院所是人才培养、研究和掌握核心技术的核心；企业则在投资、解决实际问题和产品商业化中发挥中心作用。



为在新阶段发展人工智能，胡国勇要求聚焦五大战略支柱：完善人工智能体制和治理机制；发展安全、可靠的数字基础设施和数据平台；培养高质量的人工智能人力资源，掌握核心技术；在国家、学校和企业的紧密联动基础上有效运行创新生态系统；同时扩大国际合作，主动接触新知识，吸引优秀专家。



他要求论坛上的各项倡议和建议早日具体化为政策、方案和项目，为推动国家数字化转型和人工智能发展作出贡献。（完）