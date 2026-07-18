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越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社
越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越通社河内——在科学技术实现突破性发展过程中，基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

越南科学技术翰林院副院长陈俊英教授认为，要成为高收入发达国家，越南不能仅参加技术加工环节，而必须具备创造新知识和核心技术的能力。在这一进程中，基础研究发挥着基础性作用，是掌握技术能力的起点。

因此，在各项发展战略中，党和国家始终将基础科学确定为科技和创新的基础。其中，越共中央政治局2024年12月22日发布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议强调，对基础科学研究的投入是长期投资，是实现可持续发展的关键。

实际上，基础科学研究活动已受到各机关、研究机构和高校的重视，并取得了一定成果。

2025年越南科学技术翰林院共发表了2437项科研成果，其中国际工程为1699项，保持在较高水平。2021~2025年期间，河内国家大学研究机构发表WoS/Scopus论文超过1.05万篇，全校建立了50个强有力的研究团队，其中33个团队以基础研究为导向。仅2026年前5个月，河内国家大学科学家在Scopus和WoS上发表了1088项研究工程，其中67%发表于Q1、Q2等高质量期刊，国际合作工程超过31%，近6300名作者参与研究等。

原河内师范大学校长阮文明认为，这些成果表明越南基础研究能力取得了积极进展，逐步在地区和国际上确立地位，为国家快速、可持续发展提供直接服务，有利于提升战略自主能力、保障国防安全、增强预警预测能力、国家治理能力以及应对世界重大变化的能力。

越南科学技术翰林院专家认为，为推动基础科学研究创新，科学家需要了解国家和企业的实际需求，从而集中开展相应研究方向。此外，应设计长期重点科技项目，配备稳定的资源和分阶段评估绩效的机制。

在订单式机制方面，国家和企业需预先确定需要解决的国家问题，以适当资源和时间委托研究团队，为科学技术创造市场。2025年《科技与创新法》将研究成果的所有权自动授予主持机构。

在中央科技创新和数字化转型发展指导委员会会议上，越共中央总书记、国家主席苏林指出，需要从根本上解除瓶颈和障碍，为基础研究创建法律框架；同时要以更加坚定、有力和具有长远眼光的思维推进基础科学研究，为当前科学发展以及未来几十年国家发展奠定知识基础。（完）

#基础科学研究 #知识基础 #基础科学 #数字化 #科学技术 #科技 #第57号决议
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