环保

凝聚越侨智慧：让被遗忘的生态系统重获新生

十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

邓忠福博士（左）正在介绍平希沙丘的历史由来。图自越通社
邓忠福博士（左）正在介绍平希沙丘的历史由来。图自越通社

越通社河内——十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

为了恢复这一特殊的栖息地，该项目采取了反常规的举措，即砍伐此前人工林中的数千棵松树。邓博士指出，过去不合理的“绿化”造林活动反而破坏了史前沙丘生态系统，而这一系统恰恰需要开阔的空间、充足的阳光、强风和白沙，才能维持其特有物种的生存。

在加拿大深耕科研三十余载，邓博士始终心系祖国，期盼能将这些宝贵经验带回越南。借鉴平希沙丘项目的成功经验，他特别关注越南中部沿海的沙丘系统，尤其是宁顺省一带。他强调，这些沙丘不仅是抵御海水侵蚀的天然屏障，更是极为特殊的生态系统，亟需加以保护，而不应视其为“荒地”以进行开发转产。目前，他正与越南国内专家密切合作，以寻求最切合实际的保护方案。

与此同时，邓博士还倡议恢复长山山脉的本土森林。针对目前大面积种植相思树导致生物多样性极度匮乏的现状，他建议逐步用竹子和本土树种取代部分相思树，以构建互联互通的生态走廊。竹子具有生长快、固土保水力强、防坡体滑坡等优势，且能吸收大量二氧化碳，同时还能有效保障当地居民的生计。

从让加拿大的古老沙丘重现生机，到为家乡的生态保护建言献策，邓忠福博士的科研实践正是全球越籍知识分子智慧的生动写照——用科学知识去唤醒和修复那些曾被误解或遗忘的生态价值。（完）

越通社
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