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苏林：着力建设一支正规化、现代化的人民警察力量，满足新形势下新要求

值此越南人民警察力量传统日64周年（1962年7月20日—2026年7月20日）之际，7月18日，越共中央公安党委、越南公安部在河内举行各时期人民警察力量领导、指挥干部、老同志及伤残军人代表见面会。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。

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越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表亲切握手。图自越通社

越通社河内 —— 值此越南人民警察力量传统日64周年（1962年7月20日—2026年7月20日）之际，7月18日，越共中央公安党委、越南公安部在河内举行各时期人民警察力量领导、指挥干部、老同志及伤残军人代表见面会。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。

苏林在见面会上通报了近段时间国家经济社会发展任务落实情况，强调全国的共同成果中，人民公安、人民警察力量作出了十分重要的贡献。

苏林代表党和国家领导人，热烈表扬、高度评价并衷心感谢各时期人民公安、人民警察力量历代领导、干部所作出的重要贡献。希望凭借各自的热忱与责任，根据每个人的条件，继续为党、人民和民族的伟大革命事业贡献力量。

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越共中央总书记、国家主席苏林在见面会上发表讲话。图自越通社

为在党的领导下同全党、全民、全军一道完成战略目标，苏林建议人民公安、人民警察力量及各时期人民警察力量历代高层、指挥干部集中参谋、发挥核心作用，建设一个有纪律、安全、健康、文明、和谐、发展的社会。集中打击各类犯罪，建设无毒品的乡坊，进而实现无犯罪、无社会弊端的目标。坚决实现将犯罪减少10%的目标，在打击各类犯罪中创造更强劲的转变。

苏林明确指出，要发挥核心作用，为建设现代社会治理体系作出贡献，从“社会管理”向“社会治理和社会引领”转变，以数据为基础、数字技术为工具、人民为中心。

苏林要求建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化，“纪律最严—忠诚最强—最贴近人民”的人民警察力量，满足新形势下的任务要求。

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越共中央总书记、国家主席苏林向人民警察力量赠送鲜花。图自越通社

凭借光荣的英雄传统，苏林相信人民公安、人民警察力量将继续在贯彻落实党的主张中率先垂范，各时期人民警察力量原领导和干部同志们继续发挥作用，在居住地成为光辉榜样，同全党、全民和全军一道不断增强团结统一，最大限度把握机遇和有利条件，发挥一切资源，建设和保卫祖国。（完）

越通社
#苏林 #人民警察力量 #人民公安 #新形势下新要求
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