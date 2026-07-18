时政

越希挖掘多领域潜力 深化全方位合作

7月17日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部与正对越南进行正式访问的希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯 (Giorgos Gerapetritis)举行会谈。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯。图自越通社

越通社河内——7月17日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部与正对越南进行正式访问的希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯 (Giorgos Gerapetritis)举行会谈。

黎怀忠表示，越南始终高度重视与希腊的传统友好关系。为推动两国关系实现更高质量发展，黎怀忠建议双方继续加强高层交往和各层级接触；在多边事务和国际组织中加强协调配合、相互支持，尤其是在希腊担任2025—2026年联合国安全理事会非常任理事国期间。

黎怀忠强调，双方应充分发挥现有合作机制作用，推动企业对接合作，拓展海运、物流、可再生能源、文化、旅游、科技和创新等具有广阔合作潜力领域的合作；尽快完成合作文件和协议的签署，为深化海运、劳务、避免双重课税等领域合作奠定重要法律基础。

黎怀忠感谢希腊对越南为解除欧盟委员会（EC）对越南水产品的非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告所作出的努力给予积极评价；并建议希腊继续发声，推动欧盟委员会尽早取消这一警告，同时推动其他欧盟成员国尽快批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）。

值此机会，黎怀忠欢迎并强调，越南外交部愿为希腊成功组织企业代表团访越考察市场，开展投资促进活动提供支持。

乔治·杰拉佩特里蒂斯高度评价越南经济社会发展成就，并指出，越南的国际地位不断提升。乔治·杰拉佩特里蒂斯强调，希腊愿为越南进入欧洲市场牵线搭桥，希望在希腊对亚太地区总体政策框架下，进一步推动两国合作关系向前发展。

vnanet-potal-bo-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-hoi-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-hy-lap-8894663.jpg
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯举行会谈。图自越通社

乔治·杰拉佩特里蒂斯赞同两国外交部继续发挥协调联络作用，共同推动各项合作内容落实落细，希望保持两国外交部之间常态化交流与磋商机制。乔治·杰拉佩特里蒂斯感谢越南准许希腊猕猴桃进入越南市场，建议双方继续研究加快签署相关协议，促进更多希腊特色产品进入越南市场。

他同时强调，愿意进一步深化两国地方间交流合作，签署更多合作文件，开通越南—希腊直航航线，提升海运、港口、科技等优势领域合作层次和水平，研究两国造船合资合作模式，同时同意为旅居希越南人创造更加便利的生活和工作条件，从而充分发挥其作为双边关系重要桥梁纽带的作用。

会谈上，双方还就共同关心的地区和国际问题深入交换了意见和看法，一致同意在联合国、东盟—欧盟框架内加强协调配合，支持多边主义和尊重国际法等。

双方一致强调了维护和平、稳定、安全以及航行和飞越自由，通过和平方式解决各种争端，严格遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的重要性。（完）

越南驻希腊大使范氏秋香与帕特雷商会举行座谈。图自越通社

进一步推动越南与希腊对接合作

7月15日，越南驻希腊大使范氏秋香率团访问希腊帕特雷市（Patras）。这是希腊的第三大城市、同时也是该国重要商业与航运中心及“西方门户”。在此期间，越南大使同帕特雷市市长、帕特雷商会以及旅居希腊越南人社群联络委员会代表举行了工作座谈。

越通社
#An ninh năng lượng #NQ 70 #越南 #希腊 #全方位合作 #希腊外交部 #能源安全 希腊 越南
关注 VietnamPlus

能源安全

融入国际

数字化转型

相关新闻

越南驻希腊大使范氏秋香与帕特雷商会举行座谈。图自越通社

进一步推动越南与希腊对接合作

7月15日，越南驻希腊大使范氏秋香率团访问希腊帕特雷市（Patras）。这是希腊的第三大城市、同时也是该国重要商业与航运中心及“西方门户”。在此期间，越南大使同帕特雷市市长、帕特雷商会以及旅居希腊越南人社群联络委员会代表举行了工作座谈。

越南驻希腊大使馆组织线上对接会 图自越通社

越南与希腊木材企业对接 拓展欧盟市场机遇

4月2日，越南驻希腊大使馆举行线上会议，推动希腊工业联合会与越南木材与林产品协会对接，旨在促进贸易合作，拓展越南木制品对希腊及欧盟市场的出口。双方一致同意加强信息交流，并尽快举办企业对接论坛。

越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈。图自越通社

越南与希腊加强劳务领域合作

3月30日，越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈，就两国劳务合作交换意见。希腊移民政策秘书长康斯坦蒂娜·约阿·帕帕科斯塔及移民和庇护部负责对越合作官员出席。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯。图自越通社

越南领导人向菲律宾领导人致贺信庆祝两国建交50周年

值此纪念越南与菲律宾建交50周年（1976—2026年）之际，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴分别向菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯致贺信，越南国会主席陈青敏向菲律宾众议院议长福斯蒂诺·G·迪三世和参议院议长舍温·T·加查利安致贺信。

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

苏林会见西原地区指导委员会常设机构原干部和公务员

值此西原地区指导委员会成立24周年（2002年7月17日—2026年7月17日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林7月17日下午在胡志明市出席西原地区指导委员会常设机构原干部、公务员见面会并发表讲话。苏林高度评价该委员会在15年运行历程中为维护西原地区政治稳定、促进经济社会发展、巩固民族大团结和保障国防安全所作出的重要贡献。

黎明智一行参观红岩革命历史博物馆。图自越通社

越共中央内政部长黎明智访问中国重庆市

据越通社驻华记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智从7月16日至18日对中国重庆市进行工作访问期间，参观了红岩革命历史博物馆。

越南外交部副部长黎氏秋恒在泰国东北部乌隆府与当地越南人社群交流。越通社发

旅泰越侨发挥友好桥梁作用

7月16日，越南外交部副部长黎氏秋姮率领的外交部工作代表团走访并与泰国东北部乌隆他尼府的越南人社群进行工作交流。该地聚居着众多越侨，并保存着许多与胡志明主席相关的历史文化价值。

越南驻老挝大使阮明心发表讲话。图自越通社

传承历史文脉 加强越老“战略对接”

这是一项具有深远政治意义的文化活动，旨在将越老关系中“战略对接”内涵落实到文化交流和对外宣传领域。此次活动不仅是重温光辉历史的重要平台，也是推动两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系提质升级的良好机会。

越南驻东帝汶大使馆在东帝汶首都帝力举行了办公大楼启用仪式。图自越通社

越南与东帝汶外交关系的新里程碑

越通社驻东南亚记者报道，7月15日，越南驻东帝汶大使馆在东帝汶首都帝力举行了办公大楼启用仪式，标志着该代表机构在正式投入运行3个多月后，迈入了职能齐全、集中办案的运行阶段。这是越南在东帝汶设立常驻大使馆过程中的重要一步，为同步开展政治、经济、领事保护和群体工作创造了便利条件。