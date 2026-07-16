国际

马来西亚研究保障能源安全新举措

马来西亚政府将研究建立国家石油战略储备的需求和战略，以保障能源安全、增强国家应对地缘政治动荡和全球供应危机。

马来西亚吉隆坡的一家Petronas加油站。图自越通社
马来西亚吉隆坡的一家Petronas加油站。图自越通社

越通社吉隆坡——马来西亚政府将研究建立国家石油战略储备的需求和战略，以保障能源安全、增强国家应对地缘政治动荡和全球供应危机。

越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）在社交平台X上表示，研究设立国家石油储备库是在他于7月15日主持召开的国家能源委员会（NEC）会议上决定的。会议还讨论如何依据国家能源转型路线图（NETR）确保能源转型计划得到有效落实。

对于可再生能源，截至2025年12月，马来西亚可再生能源装机容量占全国总装机容量的31%，总装机规模突破12吉瓦（GW）。这一进展将有助于马来西亚在今年年底实现可再生能源装机容量占比达32%的目标，符合政府减少对煤炭依赖的战略方向。

在交通运输领域，安瓦尔指出，全国推行B15生物柴油燃料正持续推动马来西亚向更加可持续的替代燃料转型。该国还将依托柔佛州边佳兰（Pengerang）炼油厂进一步推动生物燃料计划实施。这是是马来西亚国家石油公司（Petronas）与意大利Enilive及日本Euglena合资建设的规模最大的生物燃料生产基地，预计将于2028年下半年投入运营。

此外，马来西亚公共交通电气化项目正按计划推进，包括投入运营250辆电动公交车以及实现全国800公里铁路电气化覆盖。与此同时，沙捞越州的自动快速交通系统(ART)氢能中心建设项目一期工程预计将于今年年底完工。

安瓦尔强调，在当前地缘政治局势持续动荡、全球供应链中断的背景下，这些举措都是马来西亚为保障长期能源安全必须提前做好的重要准备。（完）

越通社
#马来西亚 #能源安全 #石油 #投资合作，科技，人工智能，可再生能源 马来西亚
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

海防热电股份公司的电力生产运行值班班组。图自越通社

国家能源安全“防护盾”：需构建多层保障体系

越共中央政治局于2025年8月20日颁布关于至2030年保障国家能源安全，展望2045年的第70号决议提出，到2030年，全国成品油储备规模相当于约90天的净进口量，并建设适应经济社会发展和国家能源安全需要的陆地和海上国家原油、成品油储备体系。

印度尼西亚西爪哇省德波市的一个加油站。图自越通社

印度尼西亚实施强制使用B50生物燃料政策 加强能源安全

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚将于7月1日起正式实施强制使用B50生物燃料政策（掺混50%棕榈油基生物柴油和50%传统柴油）。这被视为一项具有转折意义的战略举措，旨在今年内彻底停止柴油进口，同时巩固能源安全并提升国家棕榈油产业的附加值。

更多

印尼交通部民航总局局长卢克曼·莱萨（左二）出席在日惹举行的第17次东盟—中国区域航空运输安排工作组会议。图自antaranews.com

印尼推动东盟—中国航空互联互通

据越通社驻雅加达记者报道，7月12日，印度尼西亚交通部再次确认积极加强东南亚国家联盟（ASEAN）与中国之间航空互联互通的承诺，从而扩大市场准入并提升航空业实力。

研讨会现场。图自越通社

东盟呼吁在印度洋-太平洋地区加强基于国际法的合作

7月9日，东盟与东亚经济研究所（ERIA）下属国家管理学院与日本国际问题研究所（JIIA）在印度尼西亚首都雅加达联合举办了"东盟印太展望（AOIP）系列演讲"开幕式暨关于AOIP和自由开放的印太战略（FOIP）的专题研讨会。

比利时副首相兼外交、欧洲事务与发展合作大臣马克西姆·普雷沃发言。图自越通社

比利时呼吁加强欧盟-东盟战略合作

欧盟与东盟总人口超过10亿，需要基于共同原则和国际法加强战略伙伴关系，为在当今复杂多变的国际形势下维护稳定与安全作出贡献。

位于马来西亚首都吉隆坡的国油双峰塔。图自越通社

马来西亚将外交政策与经济发展紧密挂钩

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在日前举行的第39届亚太圆桌会议（39APR）上发表讲话时表示，面对全球的不确定性，扩大贸易与投资联系是一项紧迫任务。马来西亚总理安瓦尔强调，外交政策实质上是创造就业、吸引投资以及为人民扩大机遇的工具。

马来西亚某数据中心内的超级计算机。图自Getty Images

马来西亚要构建主权云以保护国家数据

在7月2日于吉隆坡举行的第39届亚太圆桌会议上，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）强调了构建主权云计算基础设施对于保护国家安全和个人数据的迫切需要。

附图。图自政府报

泰国全力推进电子政务建设

据越通社驻曼谷记者报道，自7月1日起，泰国商业部商业发展厅（DBD）全面转向电子政务，并在“新设公司与合伙企业注册”以及“终止纸质法人信息服务”两大领域实现全流程数字化。

与会代表合影。图自越通社

东盟加强与日本和韩国的科技与创新合作

越通社驻老挝记者报道，6月24日，第15届东盟—日本科技与创新合作委员会会议（AJCCST-15）和第7届东盟—韩国科技与创新合作委员会会议（AKJSTIC-7）在老挝首都万象召开。

印尼首都雅加达中心。图自越通社

印度尼西亚提出建立国际金融中心法案

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府23日提出将《印度尼西亚国际金融中心（IIFC）法案》列入2026年国家立法计划。此举旨在巩固该东南亚最大经济体作为全球金融中心的竞争力，并吸引新的投资资金。