马来西亚研究保障能源安全新举措

越通社吉隆坡——马来西亚政府将研究建立国家石油战略储备的需求和战略，以保障能源安全、增强国家应对地缘政治动荡和全球供应危机。



越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）在社交平台X上表示，研究设立国家石油储备库是在他于7月15日主持召开的国家能源委员会（NEC）会议上决定的。会议还讨论如何依据国家能源转型路线图（NETR）确保能源转型计划得到有效落实。



对于可再生能源，截至2025年12月，马来西亚可再生能源装机容量占全国总装机容量的31%，总装机规模突破12吉瓦（GW）。这一进展将有助于马来西亚在今年年底实现可再生能源装机容量占比达32%的目标，符合政府减少对煤炭依赖的战略方向。



在交通运输领域，安瓦尔指出，全国推行B15生物柴油燃料正持续推动马来西亚向更加可持续的替代燃料转型。该国还将依托柔佛州边佳兰（Pengerang）炼油厂进一步推动生物燃料计划实施。这是是马来西亚国家石油公司（Petronas）与意大利Enilive及日本Euglena合资建设的规模最大的生物燃料生产基地，预计将于2028年下半年投入运营。



此外，马来西亚公共交通电气化项目正按计划推进，包括投入运营250辆电动公交车以及实现全国800公里铁路电气化覆盖。与此同时，沙捞越州的自动快速交通系统(ART)氢能中心建设项目一期工程预计将于今年年底完工。



安瓦尔强调，在当前地缘政治局势持续动荡、全球供应链中断的背景下，这些举措都是马来西亚为保障长期能源安全必须提前做好的重要准备。（完）





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