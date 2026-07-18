越南领导人向菲律宾领导人致贺信庆祝两国建交50周年

越通社河内——值此纪念越南与菲律宾建交50周年（1976—2026年）之际，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴分别向菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）致贺信，越南国会主席陈青敏向菲律宾众议院议长福斯蒂诺·G·迪三世（Faustino G. Dy III）和参议院议长舍温·T·加查利安（Sherwin T.Gatchalian）致贺信，越共中央书记处常务书记陈锦秀向菲律宾联邦党秘书长罗多尔福·T·阿尔巴诺三世（Rodolfo T. Albano III）致贺信。
值此机会，越南外交部长黎怀忠也向菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）致贺信。
50年来，越菲关系在相互信任、相互尊重和相互理解的基础上不断发展。特别是，随着苏林总书记、国家主席于2026年6月对菲律宾进行国事访问期间，两国将双边关系提升为“增强型战略伙伴关系”，开启了双方在政治、经济、贸易、教育、科学技术、国防安全及民间交流等领域开展深层次、广范围合作的新发展阶段。（完）
越南与菲律宾两国人民深化友好情谊
7月15日晚，芹苴市友好组织联合会、芹苴市越菲友好协会同相关单位在芹苴大学乌龟礼堂联合举办了纪念越南与菲律宾建交50周年（1976年7月12日—2026年7月12日）见面会。