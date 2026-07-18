越南领导人向菲律宾领导人致贺信庆祝两国建交50周年

越通社河内——值此纪念越南与菲律宾建交50周年（1976—2026年）之际，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴分别向菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）致贺信，越南国会主席陈青敏向菲律宾众议院议长福斯蒂诺·G·迪三世（Faustino G. Dy III）和参议院议长舍温·T·加查利安（Sherwin T.Gatchalian）致贺信，越共中央书记处常务书记陈锦秀向菲律宾联邦党秘书长罗多尔福·T·阿尔巴诺三世（Rodolfo T. Albano III）致贺信。



值此机会，越南外交部长黎怀忠也向菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）致贺信。



50年来，越菲关系在相互信任、相互尊重和相互理解的基础上不断发展。特别是，随着苏林总书记、国家主席于2026年6月对菲律宾进行国事访问期间，两国将双边关系提升为“增强型战略伙伴关系”，开启了双方在政治、经济、贸易、教育、科学技术、国防安全及民间交流等领域开展深层次、广范围合作的新发展阶段。（完）





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