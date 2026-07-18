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推动加密资产市场安全有序发展

7月18日上午，越南首届真实世界资产代币化国际会议（Vietnam RWA Summit 2026）在河内正式开幕。

越南首届真实世界资产代币化国际会议在河内正式开幕。图自《财政时报》
越南首届真实世界资产代币化国际会议在河内正式开幕。图自《财政时报》

越通社河内——7月18日上午，越南首届真实世界资产代币化国际会议（Vietnam RWA Summit 2026）在河内正式开幕。

本届会议以 “真实世界资产代币化解决方案与抢占数十亿美元市场新机遇”为主题，旨在搭建多方政策对话平台和生态体系对接桥梁，推动完善相关法律框架，吸引国际投资，并在2026—2030年阶段将越南打造成为区域真实世界资产代币化（RWA）中心。

越南国家证券委员会副主席裴黄海在会上致开幕词时强调，本次会议召开正值越南金融市场发展的重要阶段，数字资产法律框架正逐步完善。贯彻落实越共中央政治局2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，越南国会于2025年通过了《数字技术产业法》，首次确立数字资产的法律地位；政府颁布关于本着审慎、可控、循序渐进的原则开展加密资产市场试点运行的第05/2025/NQ-CP号决议，正式将加密资产纳入国家监管框架内。

裴黄海表示，区块链（Blockchain）技术、智能合约和数字交易平台正在重塑全球金融市场。在这一发展趋势下，真实世界资产代币化已成为最具影响力的发展方向之一，将实体资产与数字资产连接起来，提高市场透明度，拓宽融资渠道，激发经济发展潜力等。对于越南而言，随着基础设施建设、生产制造、创新和数字化转型等领域的融资需求不断增长，真实世界资产代币化具有广阔的发展前景，应以长远眼光开展深入研究，并坚持审慎稳妥推进。

作为越南资本市场监管机构，越南国家证券委员会承诺，将继续指导和指明加密资产市场及真实世界资产代币化发展方向，重点围绕四大方向推进。一是在创新创造与风险治理之间实现平衡，二是逐步完善真实世界资产代币化相关法律框架，三是加强投资者保护工作，四是强化跨部门协作，与市场主体建立务实高效的协同机制。

裴黄海强调，越南发展加密资产市场的目标并非一味追求发展，而是主动完善制度体系，提升监管能力，健全市场基础设施，以安全、可控的方式把握发展机遇，逐步将越南打造成为地区数字资本流动的可信目的地。

越南公安部网络安全局和打击高科技犯罪局（A05）副局长、国家网络安全协会数据安全与个人数据保护委员会副主任阮鸿军大校表示，在数字化环境下，数据、资产、身份信息以及各类交易正日益实现数字化，并依托各类技术平台运行。这对网络安全提出了新的要求，网络安全不仅是技术层面的保障，更是维护经济安全、数据安全、保护人民和企业合法权益以及维护社会治安秩序的重要保障。

越南首届真实世界资产代币化国际会议于7月18日至19日举行，重点围绕现实世界资产代币化的发展潜力。会议议题涵盖全球真实世界资产代币化发展态势、法律框架建设经验、反洗钱、网络安全、投资者保护机制以及市场发展中的公私合作模式等内容。（完）

越通社
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