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2026年越南夏令营：架起连接根源的桥梁

7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。

越南语交流活动上的一个文艺表演节目。图自越通社
越南语交流活动上的一个文艺表演节目。图自越通社

越通社顺化 ——7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。

在活动中，组委会将参与者分为6支队伍，让侨胞青年们通过歌唱、诗歌朗诵、戏剧表演、演讲等形式，围绕与民族文化、历史相关的主题，展示自己使用越南语的能力。

越南外交部国家海外越南人委员会副主任范氏金花强调，越南语是民族的灵魂，是连接每个越南儿女与根源的神圣纽带。在海外越南人群体中，尤其是年轻一代中，保护和传播越南语一直是党和国家特别关注的任务。

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参加越南语交流活动的侨胞青年学生。图自越通社

常随父母回国探亲的泰国越侨武进雄同学分享道：“这次行程对我而言非常有意义。在夏令营中，我有机会与世界各地许多越侨朋友交流、见面，因此提升了我的越南语水平。此外，这次行程也是我了解越南文化和历史的良好机会。”

从小听父母讲述越南历史文化故事的德国越侨阮草玲同学一直怀揣着走访越南各地、亲身了解越南文化价值的愿望。参加2026年越南夏令营在一定程度上帮助她实现了这一愿望。

我对民族的历史和文化深感自豪。在这次行程中，我非常喜欢聆听和了解关于历史故事和民族英雄的事迹。我希望今后有机会回到越南工作，为国家的繁荣发展贡献自己的一份绵薄之力。

德国越侨阮草玲

据组委会介绍，2026年越南夏令营从2026年7月12日持续至25日。参加夏令营的代表们将途经越南从北到南多个地方，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

在顺化，侨胞青年们参观了皇城、香江陶瓷博物馆、黎伯党艺术馆，并体验了古都独特的文化风情。

2026年越南夏令营闭幕式预计于7月24日晚在庆和省芽庄坊2·4广场举行。（完）

越通社
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