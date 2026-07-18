文化

民心相通、文化交流：筑牢越泰友好关系根基

值此越南与泰国建交50周年之际，7月17日，泰国朱拉隆功大学文学院举办了题为“纪念泰越建交50周年：民心相通与文化交流”学术研讨会。

“泰国越南语教学与学习”的专题座谈会。图自越通社
“泰国越南语教学与学习”的专题座谈会。图自越通社

越通社曼谷——值此越南与泰国建交50周年之际，7月17日，泰国朱拉隆功大学文学院举办了题为“纪念泰越建交50周年：民心相通与文化交流”学术研讨会。

越通社驻曼谷记者报道，越南驻泰国大使范越雄在研讨会上发表了题为“建交50周年后泰越关系未来展望”的主旨演讲。他强调了此次研讨会的重要意义，指出高等院校不仅在传承两国共同历史方面发挥着重要作用，还通过教育、科研和民间交流为两国伙伴关系的未来发展注入动力。

范越雄表示，泰国在越南现代历史上具有独特地位，是胡志明主席曾生活并开展革命活动的东南亚唯一一个国家。胡志明主席自1928年至1929年在泰国期间不仅深受旅泰越南侨胞的尊敬和爱戴，也赢得了众多泰国民众的友好情谊。如今，位于那空拍侬、乌隆他尼和披集的胡志明主席纪念遗址，依然是两个民族传统友谊和相互尊重的永恒象征。

这些历史和文化纽带至今仍在当代社会延续。泰国文化日益为越南民众所熟悉，而越南传统文化和旅游也越来越受到泰国民众的关注。仅2025年，越泰互访游客就超过110万人次，足以表明两国社会联系日益紧密。逾10万名旅泰越南人长期以来一直是两国友谊弥足珍贵的桥梁。在地方层面，约20对友好城市和省份进一步拓展了两国教育、文化、旅游和经贸等领域交流合作，使双边合作成果惠及更多民众。

范越雄强调，正是两国人民之间牢固联系，赋予了越泰关系持久的生命力和深远意义。借此机会，范越雄就进一步加强两国人文交流与文化合作的若干建议，如通过扩大两国学生和教师交流、联合科研以及深化两国高等院校伙伴关系进一步加强教育合作；通过扩大两国语言在对方国的教育力度支持开展更深层次更广范围的语言和文化交流，保护包括泰国境内的胡志明主席纪念遗址在内的两国共有历史遗产，使子孙后代继续珍视两国人民历久弥坚的友谊等。

与会代表在研讨会上做了“越南经济社会发展趋势与方向”、“民族奋发图强新时代”等专题报告，展现了对越南的高度关注和深入了解。研讨会的一大亮点是题为“泰国越南语教学与学习”的专题座谈会。

泰国国立法政大学助理教授莫拉戈特旺·方普拉布(Morragotwong Phumplab)接受越通社驻曼谷记者采访时表示，两国关系中最重要的是人民之间的联系，而越南语正是帮助两国人民增进了解、拉近彼此距离的重要桥梁。

随着越泰两国关系不断深入发展，越南语已从昔日的“邻国语言”逐渐成为泰国的“关键语言”。目前，越南语已被纳入泰国全国多地高校的教育课程，为促进两国文化交流，深化两国人民相互了解发挥了积极作用。（完）

越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

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越通社
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