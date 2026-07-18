推动遗产数字化 赋能乡村旅游发展

越通社河内——位于南定省春红乡的行善神光寺（Chùa Keo Hành Thiện）是一座承载着独特历史、建筑和传统文化价值的千年古寺。该寺于2016年被列为国家级特殊遗迹，其庙会也被列入国家级非物质文化遗产名录。这里不仅是当地民众的精神寄托，更是亟待保护与发扬的珍贵遗产。



行善神光寺遗迹数字化项目于2023年启动，旨在构建一个集历史、文化、建筑于一体并与社区生活紧密相连的全面数字数据库，以科学方式留存传统价值，并为公众了解遗产开辟全新的方式。



该项目负责人、建筑师杜宇利表示，数字化工作要基于对历史文献、汉喃文系统进行深入研究并开展实地考察，以全面认识和把握遗迹价值。目前，该项目成功构建3D数字模型、集成了二维码、NFC技术的数字地图，并应用VR360虚拟现实平台，方便游客通过网络在线远程查阅并身临其境地体验这一遗产。



行善神光寺遗迹管理委员会副主任邓玉奇认为，数字技术的应用极大提升了文化价值的传播效率。馆藏的汉喃文献正逐步进行数字化和翻译整理，并将在网络平台上陆续发布，方便远在他乡的游子和广大游客在线探寻该寺深厚的历史、建筑和艺术底蕴。

行善神光寺遗迹数字化项目框架内举行展览的海报。图自越通社

此外，该项目的覆盖范围拓展至行善古村的全部文化空间。收集自各家族和家庭的汉喃文献资料均得到了细致的考证与数字化归档。项目团队还对村里德高望重的老人进行了采访、录视频，旨在抢救性记录下宝贵的民间智慧与社区记忆，为促进乡村旅游发展奠定了坚实基础。



通过“行善村”(Làng Hành Thiện)门户网站，游客可便捷查询行善神光寺、鼎兰寺、三甲庙、已故总书记长征纪念馆等古村代表性建筑的数字数据，助推传统文化在数字空间中的传播与弘扬。



这一数字转型赋予了行善古村更强的魅力，也为当地开发乡村体验式旅游、融合遗产观光、历史探寻与传统文化体验创造了绝佳条件。



春红乡人委会副主席阮文计强调，行善神光寺庙会生动地展现了越南北部平原农耕文明的风俗。这不仅是研究传统社会生活的珍贵文献，更是一项极具特色的文化旅游产品，在宣传家乡形象、吸引游客方面发挥着重要作用。（完）