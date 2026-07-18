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越南—中国菁英青年研讨会：深化青年交流

7月17日，越南驻中国大使馆与中国国际友好文化节组委会（CIFCF）联合举办越南—中国菁英青年研讨会，旨在落实两国高层关于加强青年交流的重要共识，为两国专家、企业家和青年一代搭建交流平台，拓展合作空间。

研讨会场景。图自越通社
研讨会场景。图自越通社

越通社北京——7月17日，越南驻中国大使馆与中国国际友好文化节组委会（CIFCF）联合举办越南—中国菁英青年研讨会，旨在落实两国高层关于加强青年交流的重要共识，为两国专家、企业家和青年一代搭建交流平台，拓展合作空间。

越通社驻北京记者报道，越南驻华大使范清平在致开幕词时指出，2026年是越南贯彻落实越共十四大决议的开局之年，也是中国实施“十五五”规划的起步之年，两国都迈入了新的发展阶段。越南始终高度重视加强对华合作，支持进一步扩大两国青年、高校、科研院所、企业和创新中心之间的交流与合作。

中国国际友好文化节组委会会长崔永安强调，越南—中国菁英青年研讨会是实化细化两国领导人关于“中越友好根基在人民、未来在青年”重要共识的具体举措。

越南驻华大使馆商务参赞农德来在接受越通社驻北京记者采访时表示，越南—中国菁英青年研讨会是一项具有重要意义的对外交流活动，不仅有助于厚植两国青年之间的友谊之树，也为推动双边经贸合作关系向前发展创造新的机遇。

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越南驻华大使范清平发表讲话。图自越通社

两国与会代表和企业在会上介绍了各自企业情况，分享合作需求和发展经验，并围绕经贸、数字化转型、航空科技、医疗卫生和可持续发展等领域的合作机遇进行了深入讨论。各方还就投资机制、政策、程序以及市场发展趋势展开讨论，帮助青年企业更加清晰地制定符合新时代发展趋势的发展战略。

中国经济研究院副院长陈军君在接受越通社驻北京记者采访时表示，青年是关系国家未来发展的重要力量，加强科技、文化及人文交流等领域的合作，将开辟更多新的合作方向，为今后越中关系发展注入新的动力。

对双边合作前景做出评价时，陈军君表示，两国贸易规模持续扩大，充分体现了作为全面战略合作伙伴的越中两国经济合作基础日益稳固。她认为，在越南迈入快速增长新阶段的背景下，越中经贸合作将继续拓展至更多新领域，未来必将取得更多更大成效。（完）

越通社
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