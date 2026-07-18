越共中央内政部长黎明智访问中国重庆市

访问期间，黎明智与中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军举行了工作会谈。

会上，黎明智强调，越南与重庆之间的友好传统，并重申，越南党、国家重视并支持重庆与越南之间的全面和务实合作。

黎明智建议，双方继续贯彻落实好高层共识，进一步推动各级代表团互访与交流，就双方在党建工作、城市规划与管理、重点产业发展等共同关心的领域进行经验交流；推动铁路互联互通，有效开发从越南连接重庆并通往欧洲各国的国际联运铁路线，为充分利用两国正在建设的连接铁路线做好准备；鼓励重庆投资者扩大在越南的投资规模和进行新的投资，特别是在高科技、绿色经济、制造业、汽车、材料等领域；在“2026-2027越中旅游合作年”框架内落实好重庆与越南之间的旅游合作项目；加强重庆与越南各地方之间的友好交流，为两国关系营造积极的社会基础。

袁家军强调，重庆与越南之间由胡志明主席和中国老一辈领导人亲手缔造的悠久友好传统，高度评价重庆与越南和各地方之间的合作成果。他重申，重庆重视与越南的合作，将紧扣高层共识，继续推动与越南各地方的友好交流和互利合作，愿意加强在交通互联互通、贸易、投资、旅游、高素质人才培养等领域的务实合作，共同有效开发“红色地址”，继承和发扬好越中友好传统。

访问期间，黎明智一行走访了越南驻重庆总领事馆，会见当地越南人社群，并对该市一些模范工程进行了考察。（完）