集中通关模式提升通关效率 助力财政增收

第三区域海关分局负责人表示，将报关单证集中交由通关队统一审核，有效缓解了各口岸海关长期面临的业务压力。与此同时，货物查验任务实现自动分配，不仅减轻了海关工作人员的工作负担，提高了货物查验的透明度，也推动海关干部不断提升专业能力，更好适应现代海关监管要求。

第三区域海关分局通关队副队长郑文魁：“集中通关模式运行一个月以来已取得初步成效。首先，通过将海关工作人员划分为五个专业业务组，实现了业务办理专业化，工作人员对相关政策和商品更加熟悉，从而进一步缩短了通关时间。在机构精简、人员优化的背景下，该模式还有助于优化海关资源配置，全面提升整体工作效率。”

集中通关模式还实现了区域海关分局业务流程、通关手续和税收管理政策的统一执行，有效避免了各地执行标准不一致的问题，减少了企业在办理通关手续过程中遇到的困难。

与此同时，该模式进一步规范了海关业务流程，明确各业务环节职责分工，推动海关队伍向专业化方向发展，减少政策执行偏差，进一步提升海关监管效能。

此外，集中通关模式为企业提供了更大的便利。企业办理报关手续时，无需受货物存放地点限制，可灵活选择申报地点。同时，通关模式正加快由传统人工办理向数字化办理转型，持续深化信息技术应用，以适应数字化发展的新要求。

ALP Logistics公司海防分公司总经理阮文盛：“实施集中通关后，企业的人力成本明显降低，通关流程更加便捷。过去，公司需要安排人员前往不同海关单位办理业务；如今，只需一名工作人员，甚至可通过系统自动完成相关手续，不仅减少了人力投入，也有效降低了物流成本。进出口政策执行更加统一，各类问题也能够得到更加及时、高效的沟通、协调和指导。”

数据显示，集中通关模式实施一个月后，黄色通道报关单办结率明显提升，积压率由16.7%降至5.1%；海关税收超过6262亿越盾，完成月度预算目标的127.3%。一个月内，通关队共受理、处理报关单47391份，其中出口报关单11824份。自动比对系统大幅减少了人工操作。值得一提的是，集中通关模式实施后，通关队首次在出口绿色通道报关单中发现价格申报风险，这是以往分散通关模式所不具备的一项监管能力。（完）