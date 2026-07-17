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莱州省调动一切力量应对芒炭乡山洪灾害

从7月17日中午至傍晚，莱州省公安、军队及各职能部门力量正集中力量，应对并克服芒炭乡自然灾害造成的后果。

据莱州省人民委员会的最新报告，截至7月17日15时30分，山洪已造成1人死亡、2人受伤、5人失联。暴雨洪水还对该省多地民众的财产造成严重损失。在芒炭乡，第9村、第11村及撒沃村的13户家庭因山洪导致房屋完全坍塌，需紧急疏散转移；多地仍处于被隔离状态。

莱州省芒炭乡契村村民：从今天早上起就遭遇山洪，有的房子被冲走了，道路也全堵了。

莱州省军事指挥部已派遣350名干部战士赶赴山洪中心——芒炭乡契村，协助搜寻救援。莱州省人民委员会主席已指示各厅局、部门、武装力量及地方各级人民委员会，按照“四就地”方针，集中力量应对和克服暴雨洪水、山洪及山体滑坡造成的后果。

莱州省军事指挥部副指挥长兼参谋长 黄文奇大校：雨大洪水大，道路中断，但我们已克服困难。首先是已将隆汤村的全部民众和财产转移出危险区域。然而，在撒沃村和第11村，目前洪水非常大，我们无法接近现场。特别是撒沃村还有约5-7名民众被隔离，我们仍在继续设法接近目标，尽快将民众转移到安全位置。在目前区域，我们随时准备与其他力量协调，进行救援和抢险救灾。

在紧急情况下，莱州省已调动了地方及周边区域的所有现有力量，包括军队、公安、民兵自卫队、共青团以及各村村民，协助抢险救灾，将危险区域的民众紧急疏散至预先准备好的安全地点，如学校、文化屋、坚固的机关办公地等……

莱州省公安厅副厅长 框文商大校：我们随时准备派遣最精锐的力量前往各地，优先紧急救人和转移财产，将民众带到最安全的地方，并克服风暴洪水的灾害后果。目前莱州省多地出现局部暴雨洪水，不仅是新渊和申渊，还包括芒金、宝武等地。我们已派遣所有力量，并向省人民委员会提供参谋，主动制定应对和克服后果的计划，并从初期就准备好方案。

目前，芒炭乡发生山体滑坡各村的住户已紧急疏散至安全地点。职能力量已在危险区域设立围栏和检查站，阻止人员和车辆通行；施工单位已调动约20辆机械车辆，清理被山洪阻断的道路和区域，以便临时通车，服务救援工作和保障交通。（完）

越通社
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