越南莱州省芒炭乡宣布进入自然灾害紧急状态

越通社莱州省——7月15日至17日，莱州省遭遇大范围持续性强降雨，引发山洪和山体滑坡，对当地群众生命财产造成严重损害。



据莱州省人民委员会最新通报，截至7月17日15时30分，灾害已造成1人死亡、2人受伤、5人失联。



暴雨同时给民众财产带来重大损失。芒炭乡（Mường Than）第9村、第11村及Sắp Ngụa村共有13户民房被山洪完全冲毁，居民被迫紧急转移，多地交通和通信一度中断。巴乌乡（Pa Ủ）有5栋房屋遭遇山体滑坡，其中4栋完全倒塌，另有1栋存在严重滑坡风险。





山洪和内涝还致使当地水稻、农作物、水产养殖及其他财产遭受不同程度损失，具体数额仍在进一步统计中。



此外，途经莱州省的32号、279号和12号国道以及多条乡村道路发生山体滑坡，交通严重受阻。



为积极应对灾情，莱州省人民委员会已要求各职能部门、武装力量和地方政府按照“四就地”方针（就地指挥、就地力量、就地物资、就地后勤），全力开展山洪、暴雨和山体滑坡抢险救灾工作，确保有备无患、不被动应付。同时，省政府宣布木坦乡全域，以及12号国道黎利乡境内因滑坡导致交通中断的路段，进入自然灾害紧急状态。



山洪袭击越南莱州省芒炭乡多个居民区，造成当地民众财产严重损失。 图自越通社





芒炭乡是本次受灾最严重的地区。灾情发生后，莱州省人民委员会领导立即率工作组赶赴现场，靠前指挥搜救工作。



目前，救援力量正全力搜寻5名失联人员。7月17日11时15分，救援人员成功将两名被困在南外溪（Nậm Vai）洪流中的群众救出，并迅速送往芒炭乡卫生站进行救治。



莱州省已紧急调动基层全部可用力量投入抢险救援，并组织危险区域群众转移至学校、文化馆及坚固办公场所等安全地带。目前，芒炭乡、巴乌乡和黎利乡共有20户居民已完成紧急转移安置。



与此同时，职能部门已在危险区域设置警戒线和检查点，禁止人员和车辆通行，并调集约20台机械设备清理道路及山洪冲刷堆积的土石，尽快恢复道路临时通行，为抢险救援和物资运输提供保障。（完）