环保

越南莱州省芒炭乡宣布进入自然灾害紧急状态

7月15日至17日，莱州省遭遇大范围持续性强降雨，引发山洪和山体滑坡，对当地群众生命财产造成严重损害。

**图片说明（中文）：** 山洪袭击越南莱州省芒炭乡多个居民区，造成当地民众财产严重损失。 图自越通社
**图片说明（中文）：** 山洪袭击越南莱州省芒炭乡多个居民区，造成当地民众财产严重损失。 图自越通社

越通社莱州省——7月15日至17日，莱州省遭遇大范围持续性强降雨，引发山洪和山体滑坡，对当地群众生命财产造成严重损害。

据莱州省人民委员会最新通报，截至7月17日15时30分，灾害已造成1人死亡、2人受伤、5人失联。

暴雨同时给民众财产带来重大损失。芒炭乡（Mường Than）第9村、第11村及Sắp Ngụa村共有13户民房被山洪完全冲毁，居民被迫紧急转移，多地交通和通信一度中断。巴乌乡（Pa Ủ）有5栋房屋遭遇山体滑坡，其中4栋完全倒塌，另有1栋存在严重滑坡风险。


山洪和内涝还致使当地水稻、农作物、水产养殖及其他财产遭受不同程度损失，具体数额仍在进一步统计中。

此外，途经莱州省的32号、279号和12号国道以及多条乡村道路发生山体滑坡，交通严重受阻。

为积极应对灾情，莱州省人民委员会已要求各职能部门、武装力量和地方政府按照“四就地”方针（就地指挥、就地力量、就地物资、就地后勤），全力开展山洪、暴雨和山体滑坡抢险救灾工作，确保有备无患、不被动应付。同时，省政府宣布木坦乡全域，以及12号国道黎利乡境内因滑坡导致交通中断的路段，进入自然灾害紧急状态。

vnanet-potal-lai-chau-lu-quet-tan-hoang-tai-xa-muong-than-tinh-lai-chau-8894407.jpg
山洪袭击越南莱州省芒炭乡多个居民区，造成当地民众财产严重损失。 图自越通社



芒炭乡是本次受灾最严重的地区。灾情发生后，莱州省人民委员会领导立即率工作组赶赴现场，靠前指挥搜救工作。

目前，救援力量正全力搜寻5名失联人员。7月17日11时15分，救援人员成功将两名被困在南外溪（Nậm Vai）洪流中的群众救出，并迅速送往芒炭乡卫生站进行救治。

莱州省已紧急调动基层全部可用力量投入抢险救援，并组织危险区域群众转移至学校、文化馆及坚固办公场所等安全地带。目前，芒炭乡、巴乌乡和黎利乡共有20户居民已完成紧急转移安置。

与此同时，职能部门已在危险区域设置警戒线和检查点，禁止人员和车辆通行，并调集约20台机械设备清理道路及山洪冲刷堆积的土石，尽快恢复道路临时通行，为抢险救援和物资运输提供保障。（完）

越通社
#莱州省 #芒炭乡 #山洪 #山体滑坡 #自然灾害 #紧急状态 #搜救 #强降雨 #越南
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

莱州省芒碳乡山洪肆虐 灾情严重

莱州省芒碳乡山洪肆虐 灾情严重

受持续强降雨影响，2026年7月17日上午，越南莱州省芒碳乡（Mường Than）突发山洪，造成当地民众人员伤亡和财产严重损失。目前，由于多个受灾区域交通中断、对外失联，有关部门尚无法全面统计灾害损失及受灾人数。

在夏天阳光强烈时外出，人们通常要戴帽子和防晒衣物。图自越通社

越南多措并举积极应对极端天气

连日来，越南北部和中部地区正进入高温高峰期，多地气温高达39-40摄氏度。据国家水文气象预报中心，5月26日，北部和中部多地继续超过40摄氏度。

附图 图自越通社

回顾2025：极端天气、自然灾害频发之年

2025年被气象水文与防灾专家评价为自然灾害极为异常、极端、反规律的一年，"台风接连、洪水泛滥"的复杂态势在全国范围造成严重人员伤亡和财产损失。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风正径直朝向北部湾，阵风可达11级。越南北部整个防灾系统已启动至最高级别。为应对此台风，7月3日下午，越南农业与环境部与各地方召开紧急会议，主动制定应对方案。

更多

邓忠福博士（左）正在介绍平希沙丘的历史由来。图自越通社

凝聚越侨智慧：让被遗忘的生态系统重获新生

十余年来，在加拿大首都渥太华，越裔学者邓忠福博士与其在世界生物多样性保护协会的科研伙伴，已坚持修复拥有约万年历史的古老沙丘——平希沙丘（Pinhey Sand Dunes）。这片曾被视为荒凉不毛之地的沙丘，如今已蜕变为独特的自然保护区，成为许多曾从安大略省消失的特有物种的庇护所。

组委会向在研讨会上发表演讲的嘉宾颁发证书。图自越通社

越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。

金瓯省新顺风电厂项目。图自越通社

储能技术“释放”可再生电力的潜力并减少排放

除提升清洁电力利用效率外，能源存储还被视为构建低碳经济的重要环节。当可再生电力得到更高效的储存和利用时，将减少对热电厂的依赖，从而降低温室气体排放并减轻对环境产生的影响。

温室、网室和玻璃温室受环境和天气的影响较小。图自越通社

越南努力减少农业温室气体排放

农业生产是温室气体排放量较大的领域之一。因此，寻找减排解决方案被视为推动农业实现绿色、可持续发展目标的关键举措。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

附图。图自越通社

E10生物汽油初显减排与环保成效

自2026年6月1日起在全国范围内推行E10生物汽油一个月后，越南工贸部的初步评估显示，该生物燃料正在逐步实现减少排放和保护环境的目标。

广治省新化的适应气候变化旅游模式是发展旅游业并增强应对环境挑战能力的典范。图自越通社

促进构建绿色循环旅游发展模式

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。

林同省潘山乡的森林发展情况。图自nhandan.vn

疏通越南碳市场资源

越南正进入碳市场发展的重要阶段，温室气体排放配额和碳信用等商品已在国内交易所上线交易。这不仅是排放管理中的技术性步骤，更开辟了新的思路：利用市场工具推动企业减排、技术创新，并在绿色经济成为必然要求的背景下提升竞争力。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社

全力应对今年第一号台风“美莎克”

7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协发表讲话。图自越通社

国家民事防护指导委员会：应对一号台风不可掉以轻心

7月3日下午，越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协与海防、宣光、宁平、谅山、兴安、北宁、高平、广宁等8个省市召开线上线下相结合会议，部署一号台风及台风后暴雨洪涝应对工作。他强调决不能掉以轻心，要主动采取各项措施，确保人民群众生命财产安全。

边防部队协助渔民躲避第一号台风。图自越通社

应对一号台风：广宁省暂停海上船只运营

面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

附图。图自越通社

E10生物汽油在全国推行1个月实现良好开局

在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。