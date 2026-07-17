越南政府总理要求主动应对北部山区强降雨

越通社河内——越南政府副总理胡德福已签发政府总理关于主动应对北部山区强降雨的第49/CĐ-TTg号通知。该通知是在近期该地区持续出现极端暴雨天气、引发严重洪涝和山体滑坡的背景下发布的。



通知指出，连日来，北部山区部分省份遭遇大到特大暴雨，其中老街省制皂站降雨量达406毫米，山罗省南班站达378毫米，莱州省福申站达353毫米。强降雨导致洪涝、山洪和山体滑坡频发，造成民众房屋和财产受损，农业生产面积遭受破坏，多段道路及基础设施工程被滑坡掩埋或损毁。



据职能部门预测，未来几天，北部山区和中游地区将继续出现中到大雨，普遍降雨量在50至100毫米之间，局部地区可能出现超过250毫米的特大暴雨。短时强降雨或引发低洼地区内涝，山区小溪河流水位暴涨，陡坡地带山体滑坡风险显著升高。



为主动应对强降雨及其次生灾害，最大限度保障人民群众生命安全，减少国家和人民财产损失，政府总理对各部委和地方提出如下要求：



——各省市人民委员会及相关部门要集中指导，切实落实越共中央总书记、国家主席、政府总理及政府办公厅关于加强防灾工作的各项指示，确保应对工作有力有序。



——国家民防指导委员会常务机构及农业与环境部须加强值班值守，密切跟踪雨情变化，及时发布预警信息，主动指导各地防灾工作。



——莱州省及其他受灾省份人民委员会主席要迅速动员各方力量，抓紧开展灾后恢复重建，保障受灾群众基本生活，并重点指导当地防汛抗洪和防灾任务，确保措施及时、有效落地。



——农业与环境部、工贸部、建设部等部长要主动部署防汛抗洪救灾及灾后恢复工作，重点保障水利水电大坝、堤防系统、供电和电信基础设施的安全运行，同时督促各地落实政府办公厅防灾通知要求。



——国防部、公安部要指导驻地部队和公安力量随时做好准备，协助疏散群众，开展救援救助和灾后重建，并在地方提出请求时及时提供支援。



——越南电视台、越南之声广播电台和越通社要及时发布灾情信息和职能部门应对指挥动态，加强面向公众的防灾知识普及，指导群众掌握应对内涝、山体滑坡和山洪的基本措施与自救技能。



根据莱州、山罗、老街、奠边等省的初步统计，自7月15日晚至17日上午，强降雨及次生灾害已造成1人受伤（莱州省）；7间房屋倒塌（莱州4间，山罗3间）；24间房屋受损；山体滑坡导致老街、莱州等省的12号、32号、279号国道共4处路段交通中断，部分省内道路也受到不同程度影响。



据统计，自2026年初至今，自然灾害已累计造成34人死亡或失踪（较2025年同期减少49%）；85间房屋倒塌，2139间房屋受损或被掀顶；直接经济损失估计超过6500亿越盾。（完）

Nhan Thanh Huyền