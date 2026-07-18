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生物识别值机：河内内排国际机场开启智慧出行新体验

2026年暑运高峰期间，河内内排国际机场日均保障航班近700架次、旅客吞吐量超过10万人次。其中，单日最高达到740架次航班、约12万人次旅客，值机区域始终面临较大的保障压力。为了提升服务质量、缓解高峰时段旅客排队拥堵，内排国际机场正式启用生物识别自助值机终端（Kiosk）。

出示登机牌，扫描带有芯片的越南公民身份证，面对摄像头进行人脸识别，不到10秒，屏幕便显示“身份验证成功”。通过简单的“三步操作”，原本需要较长时间完成的身份核验流程，如今仅需数秒即可完成。

这是生物识别自助值机首次在内排国际机场投入运行。该系统不仅大幅缩短了值机时间，也为旅客带来了更加自主、高效、便捷、几乎无需等待的全新出行体验。

乂安省旅客杨玉艳秋：“整个办理过程大约只需要5秒钟，我就可以直接进入机场了。我觉得这项技术创新非常实用，大大节省了时间。刚开始我还有些惊讶，因为不知道机场已经启用了这项技术。在青年志愿者的指导下，我很快就可以操作。我相信以后和父母一起出行时，我只需教他们一次，他们就能自己完成操作。”

河内市河东坊旅客阮氏秋：“办理手续非常快捷，青年志愿者也十分热情。这是我第一次体验这样的服务，确实让我感到惊喜。以前乘飞机办理手续要排队等很久，现在几秒钟就完成了。我认为这项技术十分先进、方便，也体现了越南科技和国家发展的新成果。”

导游陈阳德：“我带的旅游团通常有100至200名游客。过去，我们一般要提前两到三个小时到达机场，仅办理值机手续就可能花一个多小时。而今天，整个团队不到15分钟就完成手续了。操作流程十分简单，即使是老年人或不太熟悉智能设备的人，在经过一次指导后就能够自己完成。”

此前，生物识别身份验证主要通过国家身份认证应用软件（VNeID）应用程序或部分航空公司的手机应用完成。而随着新一代生物识别自助值机投入使用，所有已经完成值机手续的旅客都可以在机场自主完成人脸身份验证，并前往自动安检通道和自动登机口通行。

值得关注的是，系统启用初期，仅有少数旅客在工作人员介绍后尝试使用；而目前，生物识别自助值机每天已成功为2000至3000名旅客提供身份验证服务。

内排国际机场航站楼运行中心工程师阮成轮：“内排国际机场推出的生物识别自助值机是一项全新的措施。其最大优势在于，旅客能够自主完成身份验证。完成值机手续后，只需持登机牌和带有芯片的越南公民身份证就可以登机，整个验证过程约10秒即可完成。随后，旅客可直接通过自动安检通道和自动登机口，无需再排队接受人工查验。未来，我们希望进一步扩大系统适用范围，为外国旅客和儿童提供服务，最终实现所有旅客采用生物识别身份验证。”

为了让这项新技术尽快从“新体验”变成旅客的“新习惯”，内排国际机场专门安排青年志愿者常驻自助值机区域，为旅客提供一对一操作指导。

内排国际机场青年团副书记阮飞雄：“数字化转型离不开人的参与。我们的工作不仅是指导旅客完成操作，更重要的是帮助他们熟悉新技术，让他们下次能够自主使用。目前，青年志愿者每天协助约2000至3000名旅客顺利完成生物识别验证，有效缓解了安检区域高峰时段的拥堵压力。”

目前，在试运行阶段，该系统暂不适用于外国旅客、16岁以下未成年人以及尚未持有带芯片越南公民身份证、无法进行人脸数据比对的旅客。内排国际机场代表表示，未来将继续与有关管理部门及技术单位加强协调合作，不断扩大系统覆盖范围，力争实现所有旅客都可以通过简单的生物识别，完成身份信息认证的目标。（完）

越通社
#生物识别值机 #河内内排国际机场
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