经济

越老力争早日实现100亿美元贸易额目标

7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。

越南驻老大使阮明心和老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展位。图自越通社
越南驻老大使阮明心和老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展位。图自越通社

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，在于老挝国际贸易会展中心（Lao-ITECC）举行的2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）框架内，7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。

越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系根基越扎越牢，持续走深走实，并在各领域上实现强劲发展。在此背景下，经贸与投资合作继续被确定为推动各自国家可持续、自主发展的核心支撑与动力。

越南工贸部贸易促进局副局长裴光兴

为实现两国高层所提出关于推动越老双边贸易额尽快达100亿美元目标的共同愿景和发展方向，下一阶段的首要任务是支持企业加强贸易对接，降低不必要的中间成本，优化跨境物流基础设施能力。越南工贸部承诺，将通过线上线下相结合的贸易促进机制，为两国企业充分发挥各自优势，实现互利共赢创造便利条件。

老挝工贸部外贸司副司长查图丰·纳卡维（Chattouphonh Nakhavith）表示，老挝支持具有实力的越南企业将更多高质量外国直接投资（FDI）资金投向老挝，加强产业协作和技术转移，特别是在有机农业、深加工产业等老挝具有优势的领域，从而共同构建可持续价值链，进一步深化两国经济联系。

研讨会上发布的专题报告显示，近年来，越老贸易关系稳中向好，这主要得益于《越老贸易协定》和《越老边境贸易协定》的有效实施。

目前，两国贸易商品结构具有明显的互补性。越南对老挝出口的主要商品包括各类钢铁、运输工具及零部件、机械设备、纺织品以及加工农产品；而老挝则是越南生产制造业重要的原材料供应国，主要向越南出口天然橡胶、木材及木制品、矿石和矿产品以及多种优质初级农产品。

2026年越老企业贸易对接研讨会期间，两国企业签署了数十份谅解备忘录（MOU）与协议。这些务实、具体的贸易对接成果，不仅为两国企业实现更大发展带来了新机遇，也为实现2026年越老双边贸易额提升至40亿美元，迈向100亿美元目标奠定了坚实基础。（完）

越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展区。图自越通社

2026年越老贸易展览会：推动两国战略对接的里程碑

7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越老 #100亿美元 #贸易额 #贸易对接 老挝
关注 VietnamPlus

民营经济发展

融入国际

相关新闻

越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展区。图自越通社

2026年越老贸易展览会：推动两国战略对接的里程碑

7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。

越南驻老挝大使阮明心发表讲话。图自越通社

传承历史文脉 加强越老“战略对接”

这是一项具有深远政治意义的文化活动，旨在将越老关系中“战略对接”内涵落实到文化交流和对外宣传领域。此次活动不仅是重温光辉历史的重要平台，也是推动两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系提质升级的良好机会。

越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈 图自越通社

推动越老地方合作走深走实

据越通社驻万象记者报道，7月14日，越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈。

更多

国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社

河内力争将游客夜间消费占比提高至30%

到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

除了饮品外，得乐省水果类美容与健康产品也吸引马来西亚客户的关注。图自越通社

越南高原特产征服马来西亚市场

据越通社驻吉隆坡记者报道，在7月15日至17日于吉隆坡会展中心举行的2026年马来西亚国际食品与饮料贸易展览会（MIFB）期间，由得乐省工业与贸易厅率领的该省企业代表团凭借当地的加工农产品留下了深刻印记，为深入开拓潜力巨大的清真（Halal）市场开辟了巨大空间。

附图 图自越通社

拓展市场 迎接新的增长机遇

《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》是越南谈判时间最长的自贸协定，原因在于各方需在货物贸易、服务、投资、知识产权、政府采购、环境与可持续发展、中小企业、能力建设等多个高标准领域达成共识。

跨越红河的一个大桥项目。图自越通社

公共投资助力河内市实现跨越式增长

近年来，河内市大力推进公共投资项目资金的拨付进度，为经济实现突破性增长注入动力。2026年上半年，河内市公共投资项目资金拨付已达64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达计划的53%以上，创下多年来同期最高水平。

资料图。图自越通社

每批出口欧盟的越南农产品都需拥有“出生证明”

欧盟委员会（EC）7月13日通过了两项措施支持《欧盟零毁林法规》（EUDR）的执行：一项授权法案更新产品清单，另一项实施法案规定了信息系统的运作方式。这表明EUDR的正式实施日期已日益临近。

会议以线上线下相结合方式举行。图自越通社

越南与阿尔及利亚促进贸易往来

据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为加强越南与阿尔及利亚之间的贸易合作，7月16日上午，越南驻阿尔及利亚商务处以线上线下相结合形式举行会议，旨在促进两国企业对接，并邀请阿尔及利亚企业参加预计于9月初在胡志明市举行的2026年越南国际供应链博览会。

山罗省咖啡。图自越通社

越南绿色农产品开始收获“黄金”价值

自2027年1月1日起，欧盟将正式执行《欧盟零毁林法规》（EUDR）。截至目前，越南仍是最严格遵守该法规的供应源。因此，当EUDR正式生效时，越南咖啡将几乎处于“无竞争”的地位。

越南国际供应链对接展览会框架内的一场国际供应链对接活动。图自工贸部

墨西哥企业在2026年越南VIS展会上寻找货源

据越南工贸部国外市场发展局消息，一家在墨西哥拥有超过1670个销售点、业务涵盖文具、电竞家具到宠物用品等领域的分销商将出席2026年越南国际供应链对接展览会（VIS 2026），以寻找越南合作伙伴。

附图 图自越通社

美国看好越南水果市场

据越通社驻华盛顿记者援引美国网站Fruitnet.com报道称，美国对越农产品出口在过去两年中大幅增长，市场准入的改善正在为水果贸易开辟新的机遇。

《汽车》杂志上发布的文章。（屏幕截图）

法国《汽车》杂志点赞VinFast增长势头

7月15日，法国《汽车》杂志（L'Automobile）发表文章，积极评价VinFast公司在越南市场的增长势头。今年上半年，该公司汽车销量同比增长72%，首次在上半年内突破10万辆大关。

组委会向在研讨会上发表演讲的嘉宾颁发证书。图自越通社

越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。

越南驻泰国大使范越雄（左三）出席2026年曼谷国际清真展览会开幕式。图自越通社

越南企业参与全球清真经济的“门户”

2026曼谷国际清真展设有涵盖食品、饮料、化妆品、时尚、医疗、健康护理、旅游、金融、银行、包装和产品溯源等多个领域的展示推介空间，并举办研讨会和咨询活动。该展会不仅为东道国泰国宣传和推动清真产业发展提供契机，还发挥桥梁作用，帮助企业、采购商、投资者、经销商和业内专家建立联系、开展合作并探索新的市场机遇。

越南企业介绍其优势产品。图自越通社

推动越柬跨境电子商务发展

7月15日，越南工贸部电子商务与数字经济局和越南驻柬埔寨大使馆商务处与柬埔寨商会联合举办了以“推动越南与柬埔寨跨境电子商务、市场对接与扩大出口潜力”为主题的研讨会。