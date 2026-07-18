越老力争早日实现100亿美元贸易额目标

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，在于老挝国际贸易会展中心（Lao-ITECC）举行的2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）框架内，7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。
越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系根基越扎越牢，持续走深走实，并在各领域上实现强劲发展。在此背景下，经贸与投资合作继续被确定为推动各自国家可持续、自主发展的核心支撑与动力。
为实现两国高层所提出关于推动越老双边贸易额尽快达100亿美元目标的共同愿景和发展方向，下一阶段的首要任务是支持企业加强贸易对接，降低不必要的中间成本，优化跨境物流基础设施能力。越南工贸部承诺，将通过线上线下相结合的贸易促进机制，为两国企业充分发挥各自优势，实现互利共赢创造便利条件。
老挝工贸部外贸司副司长查图丰·纳卡维（Chattouphonh Nakhavith）表示，老挝支持具有实力的越南企业将更多高质量外国直接投资（FDI）资金投向老挝，加强产业协作和技术转移，特别是在有机农业、深加工产业等老挝具有优势的领域，从而共同构建可持续价值链，进一步深化两国经济联系。
研讨会上发布的专题报告显示，近年来，越老贸易关系稳中向好，这主要得益于《越老贸易协定》和《越老边境贸易协定》的有效实施。
目前，两国贸易商品结构具有明显的互补性。越南对老挝出口的主要商品包括各类钢铁、运输工具及零部件、机械设备、纺织品以及加工农产品；而老挝则是越南生产制造业重要的原材料供应国，主要向越南出口天然橡胶、木材及木制品、矿石和矿产品以及多种优质初级农产品。
2026年越老企业贸易对接研讨会期间，两国企业签署了数十份谅解备忘录（MOU）与协议。这些务实、具体的贸易对接成果，不仅为两国企业实现更大发展带来了新机遇，也为实现2026年越老双边贸易额提升至40亿美元，迈向100亿美元目标奠定了坚实基础。（完）
2026年越老贸易展览会：推动两国战略对接的里程碑
7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。