越老力争早日实现100亿美元贸易额目标

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，在于老挝国际贸易会展中心（Lao-ITECC）举行的2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）框架内，7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。





越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系根基越扎越牢，持续走深走实，并在各领域上实现强劲发展。在此背景下，经贸与投资合作继续被确定为推动各自国家可持续、自主发展的核心支撑与动力。 越南工贸部贸易促进局副局长裴光兴

为实现两国高层所提出关于推动越老双边贸易额尽快达100亿美元目标的共同愿景和发展方向，下一阶段的首要任务是支持企业加强贸易对接，降低不必要的中间成本，优化跨境物流基础设施能力。越南工贸部承诺，将通过线上线下相结合的贸易促进机制，为两国企业充分发挥各自优势，实现互利共赢创造便利条件。



老挝工贸部外贸司副司长查图丰·纳卡维（Chattouphonh Nakhavith）表示，老挝支持具有实力的越南企业将更多高质量外国直接投资（FDI）资金投向老挝，加强产业协作和技术转移，特别是在有机农业、深加工产业等老挝具有优势的领域，从而共同构建可持续价值链，进一步深化两国经济联系。



研讨会上发布的专题报告显示，近年来，越老贸易关系稳中向好，这主要得益于《越老贸易协定》和《越老边境贸易协定》的有效实施。



目前，两国贸易商品结构具有明显的互补性。越南对老挝出口的主要商品包括各类钢铁、运输工具及零部件、机械设备、纺织品以及加工农产品；而老挝则是越南生产制造业重要的原材料供应国，主要向越南出口天然橡胶、木材及木制品、矿石和矿产品以及多种优质初级农产品。

2026年越老企业贸易对接研讨会期间，两国企业签署了数十份谅解备忘录（MOU）与协议。这些务实、具体的贸易对接成果，不仅为两国企业实现更大发展带来了新机遇，也为实现2026年越老双边贸易额提升至40亿美元，迈向100亿美元目标奠定了坚实基础。（完）

