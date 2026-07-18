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多方携手筑牢儿童网络安全屏障

随着儿童越来越早接触互联网，保障其网络安全已不再只是家庭和学校的责任，而是全社会共同承担的重要任务。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内 —— 随着儿童越来越早接触互联网，保障其网络安全已不再只是家庭和学校的责任，而是全社会共同承担的重要任务。近期启动的“2026—2030年保护和帮助儿童在网络环境下成长”计划，旨在构建更加安全、健康、文明的数字环境，为儿童健康成长保驾护航。

据联合国儿童基金会（UNICEF）2022年调查，越南82%的12至13岁儿童和93%的14至15岁儿童每天使用互联网，网络空间带来的安全风险日益突出。

构建儿童“数字免疫系统”

“2026—2030年保护和帮助儿童在网络环境下成长”计划在继承上一阶段成果的基础上，提出了“保护+赋能”的双重目标，不仅防范网络风险，还着力提升儿童数字技能，培养适应数字时代发展的新一代数字公民。

越南公安部网络安全和高科技犯罪预防局副处长武仲义中校表示，该计划希望凝聚政府部门、社会组织、企业和社会各界力量，共同打造安全的网络环境，既发挥保护儿童的“数字盾牌”作用，又帮助儿童建立“数字免疫系统”，增强识别风险、自我保护和健康使用互联网的能力。

活动现场设置了丰富的互动体验区，通过寓教于乐的方式，引导儿童认识网络风险、掌握安全上网技能，提高防范意识。

武仲义表示，今后有关部门将加强与国内电信、互联网企业及跨境平台合作，及时发现、拦截违法和有害内容，防止其传播至未成年人。同时，他呼吁家长加强陪伴和沟通，及时关注、引导孩子安全使用网络。

“致力于越南儿童安全”运动启动仪式。图自越通社

“致力于越南儿童安全”运动正式启动

5月15日，越南电视台南部电视中心举行“致力于越南儿童安全”运动启动仪式暨座谈会。这是一项社区宣传运动的开端，旨在提高公众意识、促进行动，保护儿童免受生活环境和网络空间中的暴力、虐待及伤害风险。

卫生部母婴健康局副局长阮氏娥认为，要实现儿童网络安全“主动防护”，必须建立政府、学校、家庭和企业协同参与的多层次机制。国家完善法律制度，学校和家庭强化教育引导，科技企业则通过技术手段构建更加安全的网络环境。

构筑多方协同防护体系

联合国儿童基金会驻越南代表西尔维娅·达奈洛夫高度评价越南政府颁布的第468/QĐ-TTg号决定，认为该计划实现了由被动应对向主动预防的转变，更加注重培养儿童数字素养和自我保护能力。

作为计划宣传大使，说唱歌手Đen（阮德强）表示，该项目不仅帮助儿童提升网络安全意识，也提醒成年人共同承担保护未成年人的责任。他呼吁艺术家和内容创作者推出更多积极、健康、富有教育意义的数字内容，为儿童营造良好的网络文化环境。

Đen还鼓励孩子们，如遇到网络欺凌、骚扰或他人要求保密等情况，应及时向父母和老师求助，并倡导青少年共同营造文明、安全、友善的网络空间。

政府部门、国际组织、学校、家庭、科技企业以及社会各界共同参与，将为儿童构筑更加完善的网络安全防护体系，助力培养具有数字素养、自信融入国际社会的新一代越南数字公民。（完）

越通社
#VNHP #儿童网络安全屏障 #儿童 #网络安全 #互联网
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