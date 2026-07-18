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国家副主席武氏映春出席庆和海洋节开幕式

7月17日晚，以“海洋色彩——迈向国际”为主题的2026年庆和海洋节在芽庄四·二广场正式拉开帷幕。

庆和海洋节开幕式上的文艺演出活动。图自越通社
庆和海洋节开幕式上的文艺演出活动。图自越通社

越通社庆和 —— 7月17日晚，以“海洋色彩——迈向国际”为主题的2026年庆和海洋节在芽庄四·二广场正式拉开帷幕。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，越共中央委员，各国驻越外交使节及众多国内外游客出席开幕式。

武氏映春在致辞中指出，越南是一个海洋国家，海域面积约100万平方公里，海岸线绵延3260多公里。海洋不仅是越南民族数千年生存、发展与交流的空间依托，更是国家建设与保卫事业的重要战略纵深。

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越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在活动上发表讲话。图自越通社

武氏映春建议庆和省及沿海各地深入贯彻落实党和国家关于推动海洋经济可持续发展的方针政策，将海洋旅游打造为支柱产业，着力开发高品质、富有地方特色的旅游产品，加强区域联动与对外合作，持续提升越南海洋旅游品牌的国际影响力。

经过十届的积淀与发展，庆和海洋节已从地方性节庆活动，成长为兼具文化内涵、经济价值与对外交流意义的全国性盛会。本届海洋节继续弘扬越南海洋文化特色，推动旅游、海洋经济及国际合作迈上新台阶。

2026年庆和海洋节期间将举办约40项文化、艺术、体育和旅游活动，预计吸引国内外游客60万至80万人次。今年前6个月，庆和省累计接待游客超过1190万人次，其中国际游客超过460万人次。

开幕式文艺演出精彩纷呈，越南知名艺术家与来自老挝、韩国的艺术团体同台献艺，为观众献上了一场视听盛宴。

*7月18日上午，庆和省妇女联合会在芽庄四·二广场举办“海洋色彩奥黛节”，作为2026年庆和海洋节的重要响应活动之一，吸引2000多名妇女会员及众多国际游客参与。

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身着奥黛的妇女们沿芽庄湾滨海大道骑行巡游。图自越通社

这是庆和省妇联第五次举办奥黛节。今年活动的一大亮点是身着奥黛的妇女们沿芽庄湾滨海大道骑行巡游，传递绿色生活与环保理念，展现庆和省友好、文明的旅游形象。

活动期间，市民和游客还欣赏了歌舞表演及各地妇女代表带来的奥黛展示，进一步彰显越南传统文化魅力，为2026年庆和海洋节增添了浓郁的文化氛围。（完）

越通社
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