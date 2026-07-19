来到嘉莱省体验龙鳍岬原始自然之美

越通社嘉莱省——长期以来，嘉莱省以风景秀丽的名胜古迹闻名，吸引了众多游客前来观光。其中，位于富美东乡（Phù Mỹ Đông）新凤二村（Tân Phụng 2）的龙鳍岬（Mũi Vi Rồng），凭借其原始而秀美的自然风光，成为众多自驾游爱好者和游客必访的旅游胜地。

龙鳍岬位于归仁市以北约90公里处。前往龙鳍岬交通十分便利，通往景区的道路均已铺设沥青混凝土路面，尤其靠近居民区，游客出行十分方便。同时，游客还可轻松购买当地特色海产品，无论自用还是馈赠亲友都十分合适。

相传，龙鳍岬原本是一整块巨石，形状酷似鲤鱼鳍，当地居民称之为“龙鳞石”。景区内分布着盘滩、立石等形态奇特的礁石群，从整体上看，龙鳍岬-新凤一带宛如一条气势磅礴的巨龙腾跃入海，绵延数百米。形态各异、大小不一的礁石，也成为游客拍照打卡、与亲朋好友分享旅途美景的热门地点。

龙鳍岬周边的岩石群景观吸引游客前来打卡。图：越通社

无论是从远处眺望，还是从高处俯瞰，龙鳍岬都犹如一块巍然挺立、昂首伸向大海的巨岩，在浩瀚海天之间尽显雄伟与坚毅。岩山腹地还有一处奇妙的天然洞穴，山石与海浪相映成趣，共同构成了壮丽的自然景观。伸向海面的礁石四周遍布起伏连绵的岩礁，银白色的海浪不断拍击岩壁，激起层层雪白浪花，宛如一条巨龙正腾空飞向辽阔大海。

夏季来到龙鳍岬，游客可以坐在海边巨石上，欣赏龙鳍岬神秘壮美的景色，感受海风送来的阵阵清凉，仿佛驱散了越南中部沿海夏日的炎热与酷暑。这里宁静而质朴的海滨风光同样令人陶醉：渔船穿梭往来，层峦叠嶂的岩山连绵起伏，洁白细腻的沙滩一直延伸至天际，翠绿的椰林随风摇曳，耳畔回荡着海浪轻拍礁石的悦耳声响。海边游人三五成群，或嬉戏玩耍，或游泳戏水，或歌唱聚餐，处处洋溢着轻松愉快的度假氛围。

游客从龙鳍岬眺望大海，尽享宁静祥和的自然风光。图：越通社

在游览龙鳍岬期间，游客还可以深入了解当地独具特色的文化，感受当地居民的淳朴真诚与热情好客；走访新凤集市，选购琳琅满目的新鲜海产品，品尝富有海滨风情的美寿美酒，体验浓浓的人情味。

来自河内的游客陈氏美芳在参观龙鳍岬后表示，她对这里留下了深刻印象。这里风景秀美，依然保持着原始自然风貌，没有商贩拉客宰客的现象；交通便利，社会治安良好，让游客能够安心游览、尽情欣赏美景。她表示，今后一定会带家人再次来到这里观光度假。（完）