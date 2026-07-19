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河内获评全球第二大服务最友好城市

据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚《星报》指出，越南多年来持续被评选为全球十大最具好客精神的国家之一。

游客体验广安荷花茶窨制工艺。图自越通社
游客体验广安荷花茶窨制工艺。图自越通社

越通社河内——据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚《星报》指出，越南多年来持续被评选为全球十大最具好客精神的国家之一。

《星报》评论称，东南亚整体上一直被视为全球最友好的地区之一。从泰国到印度尼西亚，当地民众总是面带笑容，乐意为游客提供帮助。然而，在众多东南亚国家中，越南最常被游客评为最友好的目的地。

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外国游客在文庙—国子监体验书法时兴致盎然。图自越通社

该报7月17日刊发的文章援引英国比价平台MoneySuperMarket最新发布的“全球十大客户服务最友好城市”排行榜称，越南首都河内高居全球第二位，同时也是东南亚唯一进入前十的城市。

文章指出，河内凭借服务人员的友善态度和热情周到的接待风格，深受游客好评。这种好客之道源于越南长期积淀的社区精神、社会和谐文化传统以及深厚的待客文化底蕴。

该排行榜基于全球107座城市中餐厅、娱乐场所、旅游景点及休闲活动等各类企业超过10万条消费者评价综合分析得出。

榜单显示，英国苏格兰首府爱丁堡以59%的好评率位列第一；越南河内以58.6%紧随其后，排名第二；英国利物浦以58.3%位列第三。

其余跻身前十的城市依次为：法国巴黎（57.5%）、爱尔兰都柏林（57.3%）、加拿大蒙特利尔（56.8%）、奥地利维也纳（55.6%）、阿联酋阿布扎比（55.3%）以及英国的伯明翰（54.2%）和布里斯托尔（53.7%）。（完）





河内跻身全球最佳城市第25位榜单

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越通社
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