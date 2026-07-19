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有效落实越南-俄罗斯民间外交政策路线

7月18日下午，越南-俄罗斯友好协会第十八次全国交班会在宁平省举行。

越南-俄罗斯友好协会第十八次全国交班会在宁平省举行。图自越通社
越南-俄罗斯友好协会第十八次全国交班会在宁平省举行。图自越通社

越通社宁平省——7月18日下午，越南-俄罗斯友好协会第十八次全国交班会在宁平省举行。

国会法律与司法委员会主任、越俄友好协会主席潘志孝在会议上发言时强调，本次会议是协会干部和会员回顾过去、总结经验、评估工作成效的重要契机，也为进一步明确未来工作方向和重点任务提供了良好平台。与此同时，会议还就提升协会活动质量和效率提出了多项具体举措，分享了实践中涌现的好经验、好做法和行之有效的运作模式。此外，会议还及时更新了党和国家对外工作路线方针、国际形势以及俄罗斯联邦的最新动态，为协会更好开展民间外交工作提供了重要参考。

潘志孝要求，今后，协会需要继续贯彻和有效落实党和国家关于与俄罗斯全面战略伙伴关系的民间外交主张和政策，以及政治局第59号决议、第06号决议中的目标与指导思想。此外，积极主动创新和提高协会活动效率，加强两国青年一代的交流，为年轻一代主动发扬和继承两国间美好、纯洁的关系创造条件。

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越南-俄罗斯联邦友好协会代表向宁平省领导代表赠送礼物。图自越通社

据越南-俄罗斯联邦友好协会介绍，从2026年初至今，协会在团结友好、民间交流、代表团互访、经济文化教育合作桥梁、对外宣传信息及其他领域取得了多项成果。合并后，各地方越俄协会初步完成了组织健全，信息传媒活动得以维持，越南-俄罗斯友好协会与各地方协会之间的工作联系得到定期维护。

2026年下半年，越南-俄罗斯友好协会确定集中健全行政区划合并后各地方协会的组织；有效落实2025-2030年阶段越南-俄罗斯友好协会与俄罗斯-越南友好协会之间的合作协议；举行 “越俄友谊工程中的生活节奏” 国际摄影比赛的评选和颁奖；通过中央协会的桥梁作用，组织各地方协会、各分会之间的友好交流和经验分享活动，以宣传和传播协会及越俄民间外交工作的形象。（完）

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

越通社
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