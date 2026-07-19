☕️越通社新闻下午茶（2026.7.19）

越通社河内——·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月19日上午，越南国会主席陈青敏前往胡志明市龙海乡龙坦伤残军人与革命有功人员疗养中心，看望慰问正在这里接受治疗和疗养的伤残军人。



·值此《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日－2026年7月18日）之际，老挝—越南友好协会主席博温坎·冯达拉教授强调，这一历史性条约不仅是两国关系重要的政治和法律基础，更将为推动越老关系在新阶段以“战略对接”为方向不断发展注入强劲动力。



·据越通社驻万象记者报道，7月18日下午，越南驻老挝大使馆成功举办了电影《红雨》放映活动。这是庆祝越南-老挝友好合作条约签署49周年（1977.7.18－2026.7.18）和越南伤残军人与烈士日79周年（1949.7.27－2026.7.27）的切实文化活动。同时，这也是落实在新发展阶段加强两国在文化和对外宣传信息领域战略对接主张的具体举措之一。更多

·连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。据越南农业与环境部堤坝管理与防灾局统计，截至7月19日8时，此次自然灾害已造成4人死亡、4人失踪、9人受伤，伤亡人员主要集中在莱州省。更多

莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社

·7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。



·印度尼西亚媒体近日刊文指出，凭借稳定的投资环境、连贯的产业政策、高素质人力资源以及日益完善的制造业生态系统，越南正迅速崛起为全球电动汽车产业极具吸引力的投资目的地。据越通社驻雅加达记者报道，上述观点出自印尼政策研究中心（The PRAKARSA）执行主任维多利亚·范吉代与项目协调员尤安达·潘吉·哈拉哈普在《雅加达邮报》发表的一篇评论文章。 ·在新发展阶段，岘港在行政区划合并后获得了更多土地、人口和资源空间，为在更大规模上重组发展模式创造了条件。该市正在大力吸引投资、完善体制并有效利用资源，以发展新的增长模式。

·据越南教育与培训部质量管理局7月19日消息，越南学生代表队在2026年国际学科奥林匹克竞赛中表现优异，共摘得8枚奖牌，其中包括第58届国际化学奥林匹克竞赛（IChO 2026）4枚金牌和第37届国际生物奥林匹克竞赛（IBO 2026）4枚银牌，再次彰显越南拔尖教育的质量和水平。更多

越南队在2026年国际化学奥林匹克竞赛中夺得4枚金牌，金牌数与中国、印度并列第一。图片来源：越通社

·据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚《星报》指出，越南多年来持续被评选为全球十大最具好客精神的国家之一。《星报》评论称，东南亚整体上一直被视为全球最友好的地区之一。从泰国到印度尼西亚，当地民众总是面带笑容，乐意为游客提供帮助。然而，在众多东南亚国家中，越南最常被游客评为最友好的目的地。更多



·长期以来，嘉莱省以风景秀丽的名胜古迹闻名，吸引了众多游客前来观光。其中，位于富美东乡（Phù Mỹ Đông）新凤二村（Tân Phụng 2）的龙鳍岬（Mũi Vi Rồng），凭借其原始而秀美的自然风光，成为众多自驾游爱好者和游客必访的旅游胜地。



·7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。更多

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

·国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。更多



·应越南2026年读书日和阅读文化日系列活动邀请，墨西哥当代著名作家胡安·比约罗（Juan Villoro）近日在河内和胡志明市开展了一系列交流活动，为越南读者了解拉丁美洲文学作出了积极贡献。（完）