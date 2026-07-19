文化

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷

7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社
2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

越通社庆和省——7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。

此次活动汇聚了10辆花车、1500多名国内外艺术家、演员和艺术团参加。来自老挝、韩国、俄罗斯和瓦努阿图的游行队伍带来了许多充满活力的歌舞和街头艺术表演，在芽庄湾畔营造了多彩的文化交流空间。

活动以灯光与现代音乐交织的表演拉开帷幕。艺术家们倾情演绎了多首歌曲，描绘夏季风光、海岛风情、故土情怀以及庆和大地蓬勃的生命力。伴随着开道摩托车队的轰鸣声，节日气氛被瞬间点燃。随后，一辆辆花车在激昂的音乐和观众此起彼伏的欢呼声中缓缓驶过主舞台。每一辆花车，都承载着一段关于自然、文化与地方发展愿景的动人故事。

vnanet-ruc-ro-carnival-duong-pho-festival-bien-khanh-hoa-2026-8896799.jpg
2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

街头嘉年华是2026年庆和海洋节的亮点活动之一。该活动创造了夜间文化旅游产品，同时向国内外游客推广“沉香-燕岛”之地的形象。通过艺术、音乐和大型花车模型，活动传递了关于发展海洋经济与遗产保护、环境保护和融入国际相结合的信息。嘉年华的色彩有助于描绘庆和现代、活跃、好客并在新发展阶段强劲崛起的形象。

2026年庆和海洋节包括40多项文化、艺术、体育、旅游和贸易促进活动，在全省多个地点举行。活动有数千名艺术家、艺人、演员及国内外艺术团参加，预计接待国内外游客60万至80万人次。（完）

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #2026年庆和海洋节 #街头嘉年华 #色彩缤纷 庆和省
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

组委会向在研讨会上发表演讲的嘉宾颁发证书。图自越通社

越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。

龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河畔文化历史景观轴。图自越通社

庆和省挖掘夜间旅游潜力 培育经济增长新引擎

庆和省拥有丰富的海洋、岛屿资源和多样的自然景观，持续吸引大量国内外游客。然而，当前夜间旅游发展仍较为自发，缺乏整体规划，产业链条尚未完善，特色亮点不足。在旅游收入已成为推动当地经济增长重要支撑的背景下，挖掘夜间旅游潜力被视为实现全年两位数增长目标的关键突破口。

更多

“和平世代的故事”项目成员在顺成伤残军人疗养中心聆听伤残军人杜登奎的故事。图自《人民报》

越南青年一代以创新方式传承历史价值

随着战争岁月渐渐远去，历史价值的传播愈发受到重视。如今，越来越多的年轻人不再仅仅通过书本或课堂学习来了解历史，而是主动以更加富有创意、更易于接受的方式走近历史。

喔㕭文化国家宝物展示区。图自越通社

喔㕭—巴妻遗址迈向世界遗产

喔㕭—巴妻考古遗址位于越南安江省喔㕭乡和美顺乡，属于富饶的九龙江三角洲。此地不仅是地方的骄傲，更是人类珍贵的历史宝库。目前该遗产申遗工作正进入关键阶段，力争2027年成为世界文化遗产。

南定省春红乡行善神光寺被列为国家级特殊遗迹。图自越通社

推动遗产数字化 赋能乡村旅游发展

位于南定省春红乡的行善神光寺（Chùa Keo Hành Thiện）是一座承载着独特历史、建筑和传统文化价值的千年古寺。该寺于2016年被列为国家级特殊遗迹，其庙会也被列入国家级非物质文化遗产名录。这里不仅是当地民众的精神寄托，更是亟待保护与发扬的珍贵遗产。

在数字时代中守护宗教价值

在数字时代中守护宗教价值

在数字化转型席卷社会各领域的今天，信仰与宗教活动也悄然融入这股浪潮。线上讲经、网络教义课程日益普及，宗教经典、宗教仪式以及宗教文化空间不断实现数字化保存，科技正为宗教价值的保护与传播开辟新的路径。然而，机遇往往伴随挑战——如何在数字空间中维护宗教的神圣性、守护文化底色，同时保障宗教信仰自由，正成为前所未有的时代课题。

河内市努力保护文化遗产。图自越通社

从“遗产金矿”到国家创新资源

苏林强调，应推动将文化遗产和文化资本转化为知识、知识产权、创意产品以及服务于教育、科技、文化产业和创新发展的资源。

越南传统牛肉河粉亮相活动现场。图自越通社

越南河粉香飘德国 促进越德民间文化交流

历时三周、跨越欧洲6个国家、行程逾4000公里后，2026欧洲河粉文化巡展（Phở Cultural Roadshow Europe 2026）于7月15日抵达位于柏林市中心的越浦（Việt Phố）餐厅，完成此次巡展的最后一站。

艺术表演局展区文艺演出。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林为新时代文化发展谋划突破路径

7月13日，在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林发表指导讲话，要求正视落实越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中存在的不足，并明确新时代推动文化发展的战略方向，使文化真正成为国家精神支柱、内生动力和发展引擎。多位文化管理者、文艺工作者和研究人员认为，这些指导意见不仅有助于破解当前文化发展面临的瓶颈，也为推动文化与数字化转型、创新发展和国际融合相结合开辟了新思路。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：逐步实现从文化管理向赋能发展的思维转变

苏林总书记建议，将文化产业发展成为新的增长动力，将文化力量转化为国家竞争力；文化发展要为两位数的经济增长做出贡献，必须明确哪些领域具有拉动增长的能力，哪些地方能够形成引领中心，哪些企业具备相应实力以及哪些项目能够创造出产品、营收、就业岗位、知识产权和市场。

阳龙塔是越南国家级特别遗迹，由占婆人于12世纪末、13世纪初在嘉莱省平安乡建造。图源：越南《人民报》

东南亚最高占婆塔启动修缮工程

越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。

2026年7月11日晚，葡萄牙烟花队在岘港国际烟花节（DIFF 2026）决赛夜进行表演。葡萄牙队最终夺得2026年赛季冠军。图片来源：陈黎林 — 越通社

2026年岘港国际烟花节接待游客超272万人次

岘港市文化、体育与旅游局7月12日发布的数据显示，以“岘港——连接新视野”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）于5月30日至7月11日举行期间，当地旅游市场持续升温，共接待游客逾272万人次。

在文庙—国子监举行的越南传统音乐表演空间。图自越通社

艺术让越南文化遗产焕发新活力

近期，多个遗产空间被选为举办各类丰富艺术活动的场所，如展览、音乐表演或实景舞台剧。这种结合方式传播了遗产的价值，引发公众关注。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

纪念越南伤残军人与烈士日79周年电影周亮相在即

纪念越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）电影周将于2026年7月21日至28日在全国范围内举行。此次电影周的一大亮点是，全国商业电影院将首次共同参与这一全国免费观影活动，助力开展政治任务和革命有功人员知恩图报工作。这是越南文化体育与旅游部于7月10日下午在河内举行的新闻发布会上所公布的信息。

顺化向公众展出珍贵宫廷文物 图自越通社

向公众展示顺化皇宫珍贵文物

7月10日下午，顺化古都遗迹保护中心、顺化皇宫文物博物馆与胡志明市古文物协会在顺化市富春坊隆安殿联合举办“金色遗产——荟萃精华”专题展览。