越通社庆和省——7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。



此次活动汇聚了10辆花车、1500多名国内外艺术家、演员和艺术团参加。来自老挝、韩国、俄罗斯和瓦努阿图的游行队伍带来了许多充满活力的歌舞和街头艺术表演，在芽庄湾畔营造了多彩的文化交流空间。



活动以灯光与现代音乐交织的表演拉开帷幕。艺术家们倾情演绎了多首歌曲，描绘夏季风光、海岛风情、故土情怀以及庆和大地蓬勃的生命力。伴随着开道摩托车队的轰鸣声，节日气氛被瞬间点燃。随后，一辆辆花车在激昂的音乐和观众此起彼伏的欢呼声中缓缓驶过主舞台。每一辆花车，都承载着一段关于自然、文化与地方发展愿景的动人故事。

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

街头嘉年华是2026年庆和海洋节的亮点活动之一。该活动创造了夜间文化旅游产品，同时向国内外游客推广“沉香-燕岛”之地的形象。通过艺术、音乐和大型花车模型，活动传递了关于发展海洋经济与遗产保护、环境保护和融入国际相结合的信息。嘉年华的色彩有助于描绘庆和现代、活跃、好客并在新发展阶段强劲崛起的形象。



2026年庆和海洋节包括40多项文化、艺术、体育、旅游和贸易促进活动，在全省多个地点举行。活动有数千名艺术家、艺人、演员及国内外艺术团参加，预计接待国内外游客60万至80万人次。（完）