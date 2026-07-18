喔㕭—巴妻遗址迈向世界遗产

越通社安江 —— 喔㕭—巴妻考古遗址位于越南安江省喔㕭乡和美顺乡，属于富饶的九龙江三角洲。此地不仅是地方的骄傲，更是人类珍贵的历史宝库。目前该遗产申遗工作正进入关键阶段，力争2027年成为世界文化遗产。

喔㕭—巴妻考古遗址申遗面积453.1公顷，包括4个区域共16处遗址。

申报材料突出两项普遍价值。一是遗址充分展现了公元1世纪至7世纪期间东南亚本土文化与印度、中国及地中海文明之间的广泛交流与融合。二是遗址是喔㕭文化和扶南文明最具代表性、最完整的实物见证，为研究这一曾经繁荣、现已消失的政治、经济和文化文明提供了珍贵依据。

据安江省喔㕭文化遗址管理委员会介绍，在获得越南政府批准后，喔㕭—巴妻考古遗址申遗材料于2026年1月底提交联合国教科文组织。2026年2月27日，世界遗产中心确认材料符合《1972年保护世界文化和自然遗产公约实施指南》的各项技术要求，正式进入国际古迹遗址理事会（ICOMOS）的专业评估阶段。

在完善申报材料的同时，安江省积极开展文化外交工作。2026年4月，安江省代表团赴法国巴黎，与联合国教科文组织（UNESCO）及国际古迹遗址理事会有关负责人举行工作会谈，介绍遗址价值并推动申遗工作。

山北佛灵头像实物，年代为公元一至三世纪，被认定为国家级宝物。图自越通社

安江省喔㕭文化遗址管理委员会主任阮文然表示，根据国际古迹遗址理事会安排，印度专家Rima Hooja教授将于今年8月17日至24日前往安江省开展实地考察。当地正在加快完善基础设施及相关条件，为专家组考察做好准备。

与此同时，安江省持续推进遗址保护与经济社会发展相结合，实施多项重点工程，加强遗址保护工作和提高公共服务能力，满足国内外游客参观、学习需求，促进文化旅游发展。

其中，“喔㕭文化遗产周”计划于2026年8月20日至22日举行，届时将举办传统文化体验、OCOP产品和传统手工艺展示等活动，进一步宣传遗址价值。

此外，安江省正在制定《2026-2030年喔㕭文化旅游发展规划及2045年展望》，通过统筹推进文化遗产保护与可持续旅游发展，带动当地就业和经济社会发展。

凭借突出的历史文化价值以及扎实的申遗准备工作，安江省期待喔㕭—巴妻考古遗址于2027年在联合国教科文组织世界遗产委员会第四十九届会议上成功列入《世界遗产名录》，进一步提升越南文化遗产的国际影响力。（完）