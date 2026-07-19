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暴雨洪灾重创越南北部山区 越南紧急部署防灾救灾工作

连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。

莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社
莱州省木坦乡洪水过后的满目疮痍现场。图自越通社

越通社河内——连日来，持续强降雨引发的山洪、山体滑坡及洪涝灾害，给越南北部山区多个省份造成严重人员伤亡和财产损失。目前，各有关部门正全力开展搜救与灾后恢复工作，同时加强防范未来几天持续降雨可能引发的次生灾害。

据越南农业与环境部堤坝管理与防灾局统计，截至7月19日8时，此次自然灾害已造成4人死亡、4人失踪、9人受伤，伤亡人员主要集中在莱州省。

暴雨还导致21栋房屋倒塌、144栋房屋受损，275户居民被紧急转移。莱州、老街、山罗和奠边等省数十栋房屋因洪水和山体滑坡不同程度受损。

农业生产遭受较大损失，超过696公顷水稻和其他农作物被淹或倒伏，大量家畜家禽死亡。

受持续降雨影响，莱州、山罗和奠边等省多条国道和省道发生山体滑坡，其中32号国道部分路段及多条地方道路仍处于中断状态，给交通运输和抢险救援工作带来较大困难。初步统计显示，此次灾害造成的经济损失约2550亿越盾，其中莱州省受灾最为严重。

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莱州省木坦乡遭遇特大洪水后，公安、军队、民兵及电力等各支力量不畏艰险，全力以赴帮助受灾群众开展灾后重建，力争早日恢复正常生活秩序。图自越通社


灾害发生后，各地党委、政府迅速组织军队、公安、民兵及救援力量，全力搜救失踪人员，转移危险区域群众及财产，抢修交通、电力等基础设施，并积极帮助受灾群众恢复正常生产生活。

据越南国家水文气象预报中心预测，7月20日晚至28日，全国多地仍将出现雷阵雨天气。其中，北部地区下周初将出现分散性降雨和雷暴，局部地区可能出现大到暴雨。气象部门提醒，雷暴天气可能伴随龙卷风、雷电、冰雹和强阵风；山区因前期持续降雨导致土壤含水量饱和，山洪和山体滑坡风险依然高企。

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莱州省木坦乡遭遇特大洪水后，公安、军队、民兵及电力等各支力量不畏艰险，全力以赴帮助受灾群众开展灾后重建，力争早日恢复正常生活秩序。图自越通社

针对当前复杂天气形势，越南国家民防指导委员会要求各省市继续密切监测雨情、水情变化，主动排查洪涝、山洪和山体滑坡易发区域，及时组织群众转移避险，并保持应急救援力量24小时待命，随时做好抢险救灾和灾后恢复准备工作。

委员会要求各地加强对积水路段、急流区域及地质灾害隐患路段的交通管制，确保水库、水利水电工程及矿产开采安全，并及时向群众、船只、沿江设施及水产养殖户发布预警信息，指导落实防范措施。

此外，各地还将通过基层信息系统加强防灾减灾宣传，提高群众防灾避险意识和能力，严格落实24小时值班制度，及时向国家民防指导委员会报告灾情和处置情况，最大限度减少人员伤亡和财产损失。（完）


持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

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连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

越通社
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