环保

得乐省将60只珍稀野生动物放归自然环境

得乐省亚索自然保护区管理委员会7月17日表示，该单位刚与河内野生动物救护中心协调，将60只珍稀野生动物放归自然环境。

得乐省亚索自然保护区场景。图自越通社
得乐省亚索自然保护区场景。图自越通社

越通社得乐省——得乐省亚索自然保护区管理委员会7月17日表示，该单位刚与河内野生动物救护中心协调，将60只珍稀野生动物放归自然环境。

据河内野生动物救护中心代表介绍，本次放归的60只珍稀野生动物属于17个物种。所有个体健康状况良好，符合放归自然条件。

其中，有2种属于IB类保护动物，即蜂猴（学名：Nycticebus bengalensis）和马来亚穿山甲（学名：Manis javanica）。这些是根据越南法律列入名录的濒危、珍稀森林动物，也是正面临灭绝威胁，严禁为商业目的而开采和使用的物种。


其余为IIB组物种（根据越南保护分类，为限制为商业目的开采和使用的组别）。该组中有9条孟加拉眼镜蛇（学名：Naja kaouthia），总重量6.4公斤。

在完成将多种珍稀动物放归自然环境的程序后，河内野生动物救护中心建议亚索自然保护区管理委员会继续对上述野生动物个体进行管理和保护。

亚索自然保护区管理委员会主任黎明进表示，近期两个单位经常配合将多种珍稀动物放归自然环境，旨在保护和维护生物多样性，并保护位于西原与南中部沿海地区过渡带区域内独特的森林生态系统自然栖息地。（完）

越通社
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