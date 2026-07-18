越通社林同省——为保护独特的地质遗产、文化和生物多样性价值，同时有效开发可持续旅游潜力，林同省在完成行政区划调整后，正部署多项措施加强得农UNESCO世界地质公园的管理、保护和开发利用工作。
得农世界地质公园面积约4760平方公里，拥有近50个玄武岩火山洞穴系统，被评价为东南亚最长、最独特的火山洞穴系统之一，同时还拥有众多古火山口、瀑布、天然湖泊以及多民族独具特色的历史与文化价值。该地质公园被视为自然与人类和谐共生的典范，也是越南致力于实现可持续发展目标的象征。
林同省人民委员会副主席丁文俊表示，为在新阶段有效发挥地质公园价值，省人民委员会颁布了得农UNESCO世界地质公园管理、保护和发展规章。该规章依据越南法律规定和UNESCO标准与建议制定，为将遗产保护与经济社会可持续发展相结合提供了重要的法律框架。
为确保遗产保护规定的有效执行，省人民委员会要求各厅局和地方加强检查监督，及时发现、处理损害遗产、影响地质公园区域内景观、环境和生物多样性的行为。同时，加大宣传教育力度，提高社区对保护和发挥地质公园价值的认识。
在实现保护任务的同时，林同省注重通过发展地质旅游、生态旅游和社区旅游来开发地质公园的潜力。区域内的投资、基础设施建设和旅游产品开发项目须确保不损害遗产价值、景观和自然环境。
根据省的规划方向，得农UNESCO世界地质公园的发展遵循“发展为了保护、保护为了发展”的原则，符合UNESCO全球地质公园网络的标准。其中，鼓励发展社区旅游模式、特色产品、传统手工艺和当地文化价值，以创造就业、增收并为当地民众建立可持续生计。
与此同时，林同省将调动国家财政、社会化资金、国际合作及其他合法资源，服务于遗产保护传承工作。另外，省人民委员会责成文化体育与旅游厅作为牵头机构，负责咨询、协调地质公园的管理、保护和开发工作，同时根据UNESCO要求，准备各项服务于重新评审工作的内容。
加强得农UNESCO世界地质公园管理、保护和开发工作，旨在长期保存该地区独特的地质、文化和生态价值，同时有效开发旅游潜力，推动林同省西部地区经济绿色和可持续发展。（完）
得农UNESCO全球地质公园：自然与人类和谐相处的典型范例
得农省地质公园最近第二次获得联合国教科文组织全球地质公园称号。得农地质公园是一个保留生物多样性典型价值和许多独特文化、地质、自然以及史前人类遗迹的地方。该公园于2020年7月首次成为联合国教科文组织全球地质公园。