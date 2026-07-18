环保

发挥UNESCO世界地质公园价值

为保护独特的地质遗产、文化和生物多样性价值，同时有效开发可持续旅游潜力，林同省在完成行政区划调整后，正部署多项措施加强得农UNESCO世界地质公园的管理、保护和开发利用工作。

得农UNESCO世界地质公园里的火山。图自越通社
得农UNESCO世界地质公园里的火山。图自越通社

越通社林同省——为保护独特的地质遗产、文化和生物多样性价值，同时有效开发可持续旅游潜力，林同省在完成行政区划调整后，正部署多项措施加强得农UNESCO世界地质公园的管理、保护和开发利用工作。

得农世界地质公园面积约4760平方公里，拥有近50个玄武岩火山洞穴系统，被评价为东南亚最长、最独特的火山洞穴系统之一，同时还拥有众多古火山口、瀑布、天然湖泊以及多民族独具特色的历史与文化价值。该地质公园被视为自然与人类和谐共生的典范，也是越南致力于实现可持续发展目标的象征。

林同省人民委员会副主席丁文俊表示，为在新阶段有效发挥地质公园价值，省人民委员会颁布了得农UNESCO世界地质公园管理、保护和发展规章。该规章依据越南法律规定和UNESCO标准与建议制定，为将遗产保护与经济社会可持续发展相结合提供了重要的法律框架。

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得农UNESCO世界地质公园里的C7洞穴。图自越通社

为确保遗产保护规定的有效执行，省人民委员会要求各厅局和地方加强检查监督，及时发现、处理损害遗产、影响地质公园区域内景观、环境和生物多样性的行为。同时，加大宣传教育力度，提高社区对保护和发挥地质公园价值的认识。

在实现保护任务的同时，林同省注重通过发展地质旅游、生态旅游和社区旅游来开发地质公园的潜力。区域内的投资、基础设施建设和旅游产品开发项目须确保不损害遗产价值、景观和自然环境。

根据省的规划方向，得农UNESCO世界地质公园的发展遵循“发展为了保护、保护为了发展”的原则，符合UNESCO全球地质公园网络的标准。其中，鼓励发展社区旅游模式、特色产品、传统手工艺和当地文化价值，以创造就业、增收并为当地民众建立可持续生计。

与此同时，林同省将调动国家财政、社会化资金、国际合作及其他合法资源，服务于遗产保护传承工作。另外，省人民委员会责成文化体育与旅游厅作为牵头机构，负责咨询、协调地质公园的管理、保护和开发工作，同时根据UNESCO要求，准备各项服务于重新评审工作的内容。

加强得农UNESCO世界地质公园管理、保护和开发工作，旨在长期保存该地区独特的地质、文化和生态价值，同时有效开发旅游潜力，推动林同省西部地区经济绿色和可持续发展。（完）

越通社
#得农UNESCO世界地质公园 #林同省 #遗产保护 林同省
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