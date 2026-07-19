经济

印尼媒体：越南在吸引电动汽车投资竞赛中占据优势

印度尼西亚媒体近日刊文指出，凭借稳定的投资环境、连贯的产业政策、高素质人力资源以及日益完善的制造业生态系统，越南正迅速崛起为全球电动汽车产业极具吸引力的投资目的地。

河内西部某社区，市民正在使用充电站为车辆充电。这反映出社会对绿色能源的需求日益增长。图自越通社
河内西部某社区，市民正在使用充电站为车辆充电。这反映出社会对绿色能源的需求日益增长。图自越通社

越通社河内——印度尼西亚媒体近日刊文指出，凭借稳定的投资环境、连贯的产业政策、高素质人力资源以及日益完善的制造业生态系统，越南正迅速崛起为全球电动汽车产业极具吸引力的投资目的地。

据越通社驻雅加达记者报道，上述观点出自印尼政策研究中心（The PRAKARSA）执行主任维多利亚·范吉代与项目协调员尤安达·潘吉·哈拉哈普在《雅加达邮报》发表的一篇评论文章。

文章认为，当前电动汽车产业的竞争优势已不再主要取决于矿产资源禀赋，而更多体现在营造良好投资环境、完善供应链体系和推动创新发展能力上。文章指出，越南在推动电动汽车产业发展方面采取了更为全面的战略，通过长期保持优惠政策、持续加大工业基础设施投入、大力培养高素质人才，并逐步构建高科技制造生态系统，形成了系统性优势。政策的稳定性和可预期性，为企业开展长期投资提供了坚实信心。

文章作者还表示，越南同步实施了一系列扶持政策，包括长期免征企业所得税、免除零部件进口关税、减免土地租金等，并将这些优惠政策与供应链建设和人才培养战略有机结合。这种持续且协调一致的政策导向，不仅推动了VinFast等本土企业快速成长，也吸引了越来越多外国直接投资流向电动汽车及相关高科技产业。

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《雅加达邮报》7月15日发表的分析文章页面截图。图自越通社

相比之下，文章认为印度尼西亚仍面临政策缺乏稳定性、政府部门之间协调不足以及高素质技术人才短缺等挑战。尽管印尼拥有丰富的电动汽车电池生产原材料资源，但上述因素正削弱其对国际投资者的吸引力。

文章强调，人力资源发展是越南的突出优势。越南不断完善职业教育体系，根据企业需求扩大培训规模，重点培养电动汽车、半导体和高科技制造等优先领域的人才，有效满足全球供应链不断攀升的人才需求。

援引经济复杂性指数（Economic Complexity Index，ECI）数据，两位作者指出，过去十多年间，越南的排名已从第69位跃升至第45位，充分反映出越南在生产高技术含量、高附加值产品方面的能力持续增强。

《雅加达邮报》总结道，越南的发展经验表明，自然资源只是竞争优势的一部分，更为关键的是构建以稳定政策、高素质人力资源和创新能力为支撑的产业生态系统。而这些因素，正不断增强越南在东南亚地区电动汽车投资竞赛中的吸引力与竞争力。（完）

越通社
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