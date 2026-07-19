影片《红雨》弘扬越老特殊团结精神

越通社河内——据越通社驻万象记者报道，7月18日下午，越南驻老挝大使馆成功举办了电影《红雨》放映活动。这是庆祝越南-老挝友好合作条约签署49周年（1977.7.18－2026.7.18）和越南伤残军人与烈士日79周年（1949.7.27－2026.7.27）的切实文化活动。同时，这也是落实在新发展阶段加强两国在文化和对外宣传信息领域战略对接主张的具体举措之一。



越南驻老挝大使阮明心在活动开幕式上致辞时强调了《越南-老挝友好合作条约》的历史性意义，是一份全面、具有长期战略性的文件，为在新时期巩固和加强越老特殊团结、全面合作最坚实的政治和法律基础。阮明心重申，选择放映电影《红雨》不仅满足了文化艺术的欣赏需求，还为两国人民，特别是年轻一代共同重温光辉历史、传播革命传统和进行爱国主义教育创造了有意义的空间。

参加放映活动的代表合影。图自越通社

电影《红雨》是一部影像史诗，曾荣获国内多项崇高奖项如金莲花奖、金风筝奖，同时荣幸地被选为越南电影代表参加奥斯卡奖角逐。这部电影为观众带来震撼和感动。影片真实再现了1972年广治古城保卫战81个昼夜的英勇战斗，刻画了那一代青年学生为民族独立自由而弃笔从戎的崇高理想。



在场的老挝-越南阮攸双语学校副校长阮氏兰芝难掩激动之情。在和平年代出生和成长的她只能从书本中了解战争。电影《红雨》的真实画面帮助她更深刻地理解了战士们的英勇牺牲和当今和平的崇高价值。作为一名在老挝教学的越南教师，阮氏兰芝女士认为自己肩负着将这段历史火种传递给下一代学生的重大责任。



放映活动在全体观众巨大的骄傲和感动中落幕，有助于进一步紧密越南社群心系祖国、扎根根源的团结纽带，同时培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系。（完）