越南学生在2026年国际化学和生物奥林匹克竞赛中斩获4金4银 创历史佳绩

越通社河内——据越南教育与培训部质量管理局7月19日消息，越南学生代表队在2026年国际学科奥林匹克竞赛中表现优异，共摘得8枚奖牌，其中包括第58届国际化学奥林匹克竞赛（IChO 2026）4枚金牌和第37届国际生物奥林匹克竞赛（IBO 2026）4枚银牌，再次彰显越南拔尖教育的质量和水平。

在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的第58届国际化学奥林匹克竞赛中，越南代表队4名参赛学生全部斩获金牌，使越南与中国、印度并列金牌榜首位。获奖学生分别为河内—阿姆斯特丹高中的阮孟俊、阮世明、陈黄南以及富寿省永福高中的丁春福。

这一成绩进一步巩固了越南在国际化学奥林匹克竞赛中的领先地位。2020年至2026年期间，越南代表队28名参赛学生共获得25枚金牌和3枚银牌，持续保持世界领先水平。

本届国际化学奥林匹克竞赛共吸引来自93个国家和地区的368名学生参赛。理论和实验试题紧扣现代化学发展方向，涵盖材料化学、核化学、二氧化碳循环利用以及服务可持续发展的科学应用等领域。

与此同时，在立陶宛首都维尔纽斯举行的第37届国际生物奥林匹克竞赛中，越南4名参赛学生全部获得银牌。其中，3名学生位列银牌组前7名，助力越南代表队总成绩继续稳居世界前八。

4名获奖学生分别为北宁省北江高中的申德政、冯光兴，河内国家大学自然科学高中的阮成安以及河内—阿姆斯特丹高中的阮良泰维。



越南队在2026年国际化学奥林匹克竞赛中夺得4枚金牌，金牌数与中国、印度并列第一。图片来源：越通社

本届国际生物奥林匹克竞赛共有来自86个国家和地区的近300名学生参赛。

竞赛包括理论和实验两部分，内容聚焦气候变化、碳中和、环境污染、生物技术、医学及现代农业等科学与可持续发展前沿议题。

越南教育与培训部表示，越南代表队在两项国际奥林匹克竞赛中取得的优异成绩，充分证明了越南在发现、选拔和培养优秀学生方面取得积极成效，也体现了越南基础教育在科学领域的国际竞争力和深度融合能力。

这一成果同时为落实越共中央关于发展教育、科技、创新和培养高素质人才的方针政策提供了有力支撑，为国家实现可持续发展、提升国际竞争力奠定了坚实的人才基础。（完）

