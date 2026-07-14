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越捷航空与数字银行Vikki成为ASEAN United FC合作伙伴

越捷航空与数字银行Vikki今日正式宣布成为ASEAN United FC旗下四项赛事的航空运输赞助商和越南官方银行。

越捷航空与数字银行Vikki成为ASEAN United FC合作伙伴。越捷航空供图
越捷航空与数字银行Vikki成为ASEAN United FC合作伙伴。越捷航空供图

越通社胡志明市——越捷航空与数字银行Vikki今日正式宣布成为ASEAN United FC旗下四项赛事的航空运输赞助商和越南官方银行。四项赛事包括ASEAN Hyundai Cup™、ASEAN Club Championship Shopee Cup™、ASEAN Women's MSIG Cup™和ASEAN U-23 Championship™。该合作协议由东南亚足球联合会（AFF）独家商务合作伙伴SPORTFIVE促成。

作为ASEAN United FC各赛事的航空运输赞助商，越捷航空通过区域顶级足球赛事，为连接球迷和东南亚各地的目的地作出贡献，首先从2026年ASEAN Hyundai Cup™开始——这是东南亚足球最具盛名的赛事，也是区域最大的体育盛事。

作为越南官方银行，数字银行Vikki为球迷提供贯穿ASEAN United FC四项赛事的系列数字金融便利服务，特别是年度最大储蓄抽奖活动“Vikki储蓄赢金球签”，奖金总额超过210亿越南盾，以及多项专为足球爱好者社区打造的优惠和体验活动。这是该品牌实现“您的数字银行，家家户户的数字银行”精神的方式——将数字金融更贴近越南人的日常生活。

通过本次合作，越捷和Vikki展示了两大卓越品牌的协同力量，打造从越捷航班到Vikki平台支付、储蓄生息体验，再到球迷接触东南亚各地足球赛事的无缝体验——东南亚是全球增长最快的旅游市场之一。Vikki平台为越南球迷提供关注足球赛事的机会，并带来便捷、现代和可靠的服务。

在合作宣布仪式上，越捷航空副总经理苏越胜表示：“越捷始终陪伴全球各项有意义的体育赛事，希望连接并为社群带来美好新价值。与ASEAN United FC各赛事的合作再次肯定了越捷的连接承诺——不仅连接目的地，也连接人与人、文化与各社群之间的积极价值。通过航空和体育，越捷致力于促进区域交流，向世界推广东南亚，并为可持续发展创造更多机遇。”

数字银行Vikki代表、副总经理黎文成表示：“足球是最强烈的情感桥梁，而数字金融是连接人们与现代日常体验的纽带。当成为ASEAN United FC在越南的官方银行时，Vikki希望将‘触碰灵感，开启未来’的精神传递到数百万球迷心中——让每一次支付触碰或每一次出行都变得轻松、安心并充满激情。”

东南亚足球联合会主席谢萨梅斯表示：“我代表东南亚足球联合会，非常高兴欢迎越捷航空和数字银行Vikki加入东南亚足球大家庭。作为区域领先品牌，越捷和数字银行Vikki与我们一样坚信连接的力量能够团结人心、增强社群凝聚力。”

SPORTFIVE亚洲董事长西莫斯·奥布莱恩强调：“我们非常高兴欢迎越捷航空和数字银行Vikki加入ASEAN United FC不断扩大的官方合作伙伴网络。携手区域顶级足球赛事，有助于巩固越捷作为东南亚值得信赖的航空公司的地位，以及新一代数字银行Vikki的地位，同时加强与客户的联结，推动区域内活跃发展的旅游目的地之间的连接。”

新一代航空公司——越捷航空引领着越南乃至地区和全球航空业发展革命。目前，该公司运营机队规模达135架飞机，并已订购近600架宽体和窄体客机。凭借卓越的成本管理、运营能力，越捷航空为旅客提供经济实惠、灵活便捷的航空出行选择，同时推出多元化服务，满足不同客户的消费需求。

目前，越捷航空运营着一支现代化、节能型机队，技术可靠率达99.72%，位居区域内最高水平之列；越捷航空是国际航空运输协会(IATA)正式成员，持有国际航空运输协会运行安全审计(IOSA)证书和地面运行安全审计认证（ISAGO ）。越捷航空积极参与 IATA各类航空运行安全提升项目。

作为越南最大的私营航空公司，越捷航空被全球唯一的航空安全和产品评级网站 “Airlineratings” 授予七星安全最高排名，并荣登《航空金融》杂志(Airfinance Journal)全球 50 家财务状况和运营表现最佳航空公司之列。（完）

越通社
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